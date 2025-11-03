Доба на Харківщині: ворог застосував FPV-дрони та авіабомби, є поранені й руйнування. ФОТОрепортаж
Минулої доби війська РФ били по Харкову та населених пунктах Ізюмського, Куп’янського, Богодухівського районів Харківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 10 КАБ;
- 11 БпЛА типу "Герань-2";
- 3 fpv-дрони.
Удари по Харкову
Внаслідок влучання у Харкові пошкоджено дах будівлі у Київському районі, зафіксоване влучання керованої авіаційної бомби у дорожнє покриття в Індустріальному районі. Також внаслідок атак пошкоджені вуличні електромережі. Обійшлося без постраждалих.
"Ворог атакував 3 КАБ Індустріальний район Харкова", - зазначив Синєгубов.
Обстріли районів області
В селі Підлиман Борівської громади сталося влучання FPV-дрона в автомобіль "ВАЗ 21099". Постраждало чотири людини - жінка 66 років та троє чоловіків 70, 51 та 45 років. Також пошкоджений автомобіль в селі Одноробівка Золочівської громади.
Внаслідок атаки БпЛА у селі Гаврилівка Ізюмського району пошкоджено багатоквартирний будинок.
Через ворожі обстріли Куп’янського району пошкоджені житлові будинки громадян.
У селищі Циркуни зазнав руйнувань недобудований приватний будинок. Постраждала місцева мешканка.
