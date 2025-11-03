УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9717 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
309 0

Доба на Харківщині: ворог застосував FPV-дрони та авіабомби, є поранені й руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ  били по Харкову та населених пунктах Ізюмського, Куп’янського, Богодухівського районів Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 10 КАБ;
  • 11 БпЛА типу "Герань-2";
  • 3 fpv-дрони.

Удари по Харкову

Внаслідок влучання у Харкові пошкоджено дах будівлі у Київському районі, зафіксоване влучання керованої авіаційної бомби у дорожнє покриття в Індустріальному районі.  Також внаслідок атак пошкоджені вуличні електромережі. Обійшлося без постраждалих.

"Ворог атакував 3 КАБ Індустріальний район Харкова", - зазначив Синєгубов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог повторно вдарив по сільгосппідприємству в Корюківському районі та атакував дронами адмінбудівлю у Ніжині. ФОТОрепортаж

Обстріли районів області

В селі Підлиман Борівської громади сталося влучання FPV-дрона в автомобіль "ВАЗ 21099". Постраждало чотири людини - жінка 66 років та троє чоловіків 70, 51 та 45 років. Також пошкоджений автомобіль в селі Одноробівка Золочівської громади.

Внаслідок атаки БпЛА у селі Гаврилівка Ізюмського району пошкоджено багатоквартирний будинок.

Через ворожі обстріли Куп’янського району пошкоджені житлові будинки громадян.

У селищі Циркуни зазнав руйнувань недобудований приватний будинок. Постраждала місцева мешканка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська авіація вдарила по Харкову КАБом, пролунали потужні вибухи (оновлено)

Ворог атакував Харківщину: FPV-дрони та авіабомби пошкодили будинки
Ворог атакував Харківщину: FPV-дрони та авіабомби пошкодили будинки
Ворог атакував Харківщину: FPV-дрони та авіабомби пошкодили будинки
Ворог атакував Харківщину: FPV-дрони та авіабомби пошкодили будинки
Ворог атакував Харківщину: FPV-дрони та авіабомби пошкодили будинки
Ворог атакував Харківщину: FPV-дрони та авіабомби пошкодили будинки

Автор: 

обстріл (31654) Харків (5938) Харківська область (1833) Богодухівський район (90) Ізюмський район (151) Куп’янський район (483) Харківський район (627) Одноробівка (2) Гаврилівка (1) Підлиман (5) Циркуни (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 