1 445 3

Вымогал у содержащегося в Киевском СИЗО деньги – полиция объявила подозрение бывшему "смотрящему". ВИДЕО+ФОТО

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задокументировали несколько фактов передачи средств бывшему "смотрящему" - содержащемуся в СИЗО за совершение разбойного нападения.

Потерпевший, осознавая авторитет последнего и серьезность его угроз, перевел деньги на карточный счет, предоставленный "авторитетом", передает Цензор.НЕТ.

В случае отказа угрожал организовать давление и унижение

Эта сумма была гарантией спокойного пребывания арестанта в стенах следственного изолятора. В случае отказа подозреваемый обещал организовать ему невыносимую жизнь.

На основании полученных доказательств следователи следственного управления полиции Киева сообщили фигуранту о подозрении. За вымогательство ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

задержание
Читайте: 10 тысяч долларов за пересечение границы: полицейские Буковины разоблачили преступную группу. ФОТОрепортаж

задержание (6735) Киевская область (4431) Нацполиция (16903) СИЗО (1384)
Сортировать:
Вот теперь ему надо организовать "невыносимую жизнь" до конца его срока..
04.11.2025 16:10 Ответить
А чому він "колишній"? Там що, нового призначили?
04.11.2025 16:33 Ответить
таким чином старого усунули...
04.11.2025 16:46 Ответить
 
 