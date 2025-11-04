Вымогал у содержащегося в Киевском СИЗО деньги – полиция объявила подозрение бывшему "смотрящему". ВИДЕО+ФОТО

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задокументировали несколько фактов передачи средств бывшему "смотрящему" - содержащемуся в СИЗО за совершение разбойного нападения.

Потерпевший, осознавая авторитет последнего и серьезность его угроз, перевел деньги на карточный счет, предоставленный "авторитетом", передает Цензор.НЕТ.

В случае отказа угрожал организовать давление и унижение

Эта сумма была гарантией спокойного пребывания арестанта в стенах следственного изолятора. В случае отказа подозреваемый обещал организовать ему невыносимую жизнь.

На основании полученных доказательств следователи следственного управления полиции Киева сообщили фигуранту о подозрении. За вымогательство ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.









