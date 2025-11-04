10 тысяч долларов за пересечение границы: полицейские Буковины разоблачили преступную группу. ФОТОрепортаж

Киберполицейские и следователи полиции Буковины совместно с Черновицким пограничным отрядом и под процессуальным руководством Герцаевского отдела Черновицкой окружной прокуратуры пресекли деятельность группы лиц, которые наладили "бизнес" по незаконной переправке граждан Украины через государственную границу.

Организатором схемы был 23-летний местный житель, который вербовал "клиентов" через интернет

Полицейские установили, что противоправную деятельность организовал 23-летний житель области. Поиск "клиентов" он осуществлял через интернет, в частности мессенджеры, передает Цензор.НЕТ.

Для координации дальнейших действий заказчиков злоумышленник создал и администрировал ряд Телеграм-групп. Через них он распространял инструкции по пересечению границы вне пунктов пропуска. Стоимость своих "услуг" фигурант оценивал в 10 тысяч долларов с одного человека.

Вместо заработка дельцы могут провести за решеткой до 9 лет

В качестве сообщников, задачей которых была непосредственная перевозка граждан к границе, мужчина привлек супругов из Днепра. За "услугу" водителей буковинцы обещали платить днепрянам по 2 тысячи долларов.

Во время обысков, проведенных по местам проживания фигурантов, изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, а также флеш-накопители с доказательствами противоправной деятельности.

Фигурантам в настоящее время сообщено о подозрении. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

