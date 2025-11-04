РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10809 посетителей онлайн
Новости Фото Незаконное пересечение границы
465 2

10 тысяч долларов за пересечение границы: полицейские Буковины разоблачили преступную группу. ФОТОрепортаж

Киберполицейские и следователи полиции Буковины совместно с Черновицким пограничным отрядом и под процессуальным руководством Герцаевского отдела Черновицкой окружной прокуратуры пресекли деятельность группы лиц, которые наладили "бизнес" по незаконной переправке граждан Украины через государственную границу.

Организатором схемы был 23-летний местный житель, который вербовал "клиентов" через интернет

Полицейские установили, что противоправную деятельность организовал 23-летний житель области. Поиск "клиентов" он осуществлял через интернет, в частности мессенджеры, передает Цензор.НЕТ.

Для координации дальнейших действий заказчиков злоумышленник создал и администрировал ряд Телеграм-групп. Через них он распространял инструкции по пересечению границы вне пунктов пропуска. Стоимость своих "услуг" фигурант оценивал в 10 тысяч долларов с одного человека.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вместо заработка дельцы могут провести за решеткой до 9 лет

В качестве сообщников, задачей которых была непосредственная перевозка граждан к границе, мужчина привлек супругов из Днепра. За "услугу" водителей буковинцы обещали платить днепрянам по 2 тысячи долларов.

Во время обысков, проведенных по местам проживания фигурантов, изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, а также флеш-накопители с доказательствами противоправной деятельности.

Фигурантам в настоящее время сообщено о подозрении. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте: Полиция уничтожила плантацию конопли и изъяла наркотики на 3,5 миллиона гривен во Львовской области. ФОТОрепортаж

На Буковине разоблачили группу
На Буковине разоблачили группу
На Буковине разоблачили группу
На Буковине разоблачили группу
На Буковине разоблачили группу
На Буковине разоблачили группу

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе задержали мошенника, который обещал "отмазать" от армии за $5500. ФОТОрепортаж

Автор: 

граница (5420) задержание (6735) Нацполиция (16903) Черновицкая область (79)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Викрили бариг на крові, то одразу і вішайте отих ділків за рахунок зради України!! Прикре самогубство, щоб їх дітям, не так соромно було за отих зелупнів ************!!
показать весь комментарий
04.11.2025 14:05 Ответить
В країні не створені умови для того, щоб не ставались такі випадки, а саме допомога ухилянтам, урон економіці держави, тобто нажива, кража в великих розмірах, корупція. Якщо ці діячі б відчули, що їхнє покарання буде максимальне та кінці кінців їх місце буде тільки на фронті і то на нулі витягувати 2-х сотих , то такого б не сталось.
показать весь комментарий
04.11.2025 14:08 Ответить
 
 