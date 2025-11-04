10 тысяч долларов за пересечение границы: полицейские Буковины разоблачили преступную группу. ФОТОрепортаж
Киберполицейские и следователи полиции Буковины совместно с Черновицким пограничным отрядом и под процессуальным руководством Герцаевского отдела Черновицкой окружной прокуратуры пресекли деятельность группы лиц, которые наладили "бизнес" по незаконной переправке граждан Украины через государственную границу.
Организатором схемы был 23-летний местный житель, который вербовал "клиентов" через интернет
Полицейские установили, что противоправную деятельность организовал 23-летний житель области. Поиск "клиентов" он осуществлял через интернет, в частности мессенджеры, передает Цензор.НЕТ.
Для координации дальнейших действий заказчиков злоумышленник создал и администрировал ряд Телеграм-групп. Через них он распространял инструкции по пересечению границы вне пунктов пропуска. Стоимость своих "услуг" фигурант оценивал в 10 тысяч долларов с одного человека.
Вместо заработка дельцы могут провести за решеткой до 9 лет
В качестве сообщников, задачей которых была непосредственная перевозка граждан к границе, мужчина привлек супругов из Днепра. За "услугу" водителей буковинцы обещали платить днепрянам по 2 тысячи долларов.
Во время обысков, проведенных по местам проживания фигурантов, изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, а также флеш-накопители с доказательствами противоправной деятельности.
Фигурантам в настоящее время сообщено о подозрении. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль