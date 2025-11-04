УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10856 відвідувачів онлайн
Новини Фото Незаконний перетин кордону
212 2

10 тисяч доларів за перетин кордону: поліцейські Буковини викрили злочинну групу. ФОТОрепортаж

Кіберполіцейські та слідчі поліції Буковини спільно з Чернівецьким прикордонним загоном та за процесуального керівництва Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури припинили діяльність групи осіб, які налагодили "бізнес" із незаконного переплавлення громадян України через державний кордон.

Організатором схеми був 23-річний місцевий житель, який вербував "клієнтів" через інтернет

Поліцейські встановили, що протиправну діяльність організував 23-літній мешканець області. Пошук "клієнтів" він здійснював через інтернет, зокрема месенджери, передає Цензор.НЕТ.

Задля координації подальших дій замовників зловмисник створив та адміністрував низку Телеграм-груп. Через них він поширював інструкції з перетину кордону поза межами пунктів пропуску. Вартість своїх "послуг" фігурант оцінював у 10 тисяч доларів з однієї особи.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Замість заробітку ділки можуть провести за ґратами до 9 років

У якості спільників, завданням яких було безпосереднє перевезення громадян до кордону, чоловік залучив подружжя з Дніпра. За "послугу" водіїв буковинець обіцяв платити дніпрянам по 2 тисячі доларів.

Під час обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, вилучено компʼютерну техніку та мобільні телефони, а також флеш-накопичувачі з доказами протиправної діяльності.

Фігурантам наразі повідомлено про підозри. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Читайте: Поліція знищила плантацію конопель та вилучила наркотиків на 3,5 мільйона гривень на Львівщині. ФОТОрепортаж

На Буковині викрили групу
На Буковині викрили групу
На Буковині викрили групу
На Буковині викрили групу
На Буковині викрили групу
На Буковині викрили групу

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі затримали шахрая, який обіцяв "відмазати" від армії за $5500. ФОТОрепортаж

Автор: 

кордон (4977) затримання (4403) Нацполіція (15635) Чернівецька область (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Викрили бариг на крові, то одразу і вішайте отих ділків за рахунок зради України!! Прикре самогубство, щоб їх дітям, не так соромно було за отих зелупнів ************!!
показати весь коментар
04.11.2025 14:05 Відповісти
В країні не створені умови для того, щоб не ставались такі випадки, а саме допомога ухилянтам, урон економіці держави, тобто нажива, кража в великих розмірах, корупція. Якщо ці діячі б відчули, що їхнє покарання буде максимальне та кінці кінців їх місце буде тільки на фронті і то на нулі витягувати 2-х сотих , то такого б не сталось.
показати весь коментар
04.11.2025 14:08 Відповісти
 
 