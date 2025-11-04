10 тисяч доларів за перетин кордону: поліцейські Буковини викрили злочинну групу. ФОТОрепортаж

Кіберполіцейські та слідчі поліції Буковини спільно з Чернівецьким прикордонним загоном та за процесуального керівництва Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури припинили діяльність групи осіб, які налагодили "бізнес" із незаконного переплавлення громадян України через державний кордон.

Організатором схеми був 23-річний місцевий житель, який вербував "клієнтів" через інтернет

Поліцейські встановили, що протиправну діяльність організував 23-літній мешканець області. Пошук "клієнтів" він здійснював через інтернет, зокрема месенджери, передає Цензор.НЕТ.

Задля координації подальших дій замовників зловмисник створив та адміністрував низку Телеграм-груп. Через них він поширював інструкції з перетину кордону поза межами пунктів пропуску. Вартість своїх "послуг" фігурант оцінював у 10 тисяч доларів з однієї особи.

Замість заробітку ділки можуть провести за ґратами до 9 років

У якості спільників, завданням яких було безпосереднє перевезення громадян до кордону, чоловік залучив подружжя з Дніпра. За "послугу" водіїв буковинець обіцяв платити дніпрянам по 2 тисячі доларів.

Під час обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, вилучено компʼютерну техніку та мобільні телефони, а також флеш-накопичувачі з доказами протиправної діяльності.

Фігурантам наразі повідомлено про підозри. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

