1 927 4

Вимагав з утриманця Київського СІЗО гроші – поліція оголосила підозру колишньому "смотрящому". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції задокументували декілька фактів передачі коштів колишньому "смотрящому" - утримується в СІЗО за скоєння розбійного нападу.

Потерпілий, усвідомлюючи авторитет останнього та серйозність його погроз, переказав гроші на картковий рахунок, наданий "авторитетом", передає Цензор.НЕТ.

У разі відмови погрожував організувати тиск і приниження

Ця сума була гарантією спокійного перебування арештанта в стінах слідчого ізолятора. У разі відмови підозрюваний обіцяв організувати йому нестерпне життя.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції Києва повідомили фігуранту про підозру. За вимагання йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

затримання
затримання
затримання
затримання

Читайте: 10 тисяч доларів за перетин кордону: поліцейські Буковини викрили злочинну групу. ФОТОрепортаж

затримання (4403) Київська область (4342) Нацполіція (15635) СІЗО (749)
Вот теперь ему надо организовать "невыносимую жизнь" до конца его срока..
04.11.2025 16:10 Відповісти
А чому він "колишній"? Там що, нового призначили?
04.11.2025 16:33 Відповісти
таким чином старого усунули...
04.11.2025 16:46 Відповісти
... пристрелити, бо нічого йому не буде.
04.11.2025 17:24 Відповісти
 
 