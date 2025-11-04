Вимагав з утриманця Київського СІЗО гроші – поліція оголосила підозру колишньому "смотрящому". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції задокументували декілька фактів передачі коштів колишньому "смотрящому" - утримується в СІЗО за скоєння розбійного нападу.

Потерпілий, усвідомлюючи авторитет останнього та серйозність його погроз, переказав гроші на картковий рахунок, наданий "авторитетом", передає Цензор.НЕТ.

У разі відмови погрожував організувати тиск і приниження

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ця сума була гарантією спокійного перебування арештанта в стінах слідчого ізолятора. У разі відмови підозрюваний обіцяв організувати йому нестерпне життя.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції Києва повідомили фігуранту про підозру. За вимагання йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.









Читайте: 10 тисяч доларів за перетин кордону: поліцейські Буковини викрили злочинну групу. ФОТОрепортаж