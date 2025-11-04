Разоблачен масштабный табачный бизнес: изъята почти тонна сырья и готовых сигарет. ВИДЕО+ФОТО
Трое жителей Ковельского района пытались заработать на незаконном табаке, но их деятельность раскрыли оперативники Волынского пограничного отряда при поддержке подразделения криминального анализа и Бюро экономической безопасности.
На территории домовладения 45-летнего мужчины правоохранители обнаружили целую "табачную фабрику", сообщает Цензор.НЕТ.
В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 680 килограммов листьев табака, 45 килограммов измельченного растения, почти 12 тысяч готовых сигарет, более 35 тысяч гильз для их производства, 7 станков для обработки и фасовки, 3 - для измельчения табака, а также черновые записи ведения незаконного бизнеса. Предварительная стоимость изъятого составляет более полумиллиона гривен.
Всем трем фигурантам сообщено о подозрении. Обвинительные акты по трем уголовным производствам направлены в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проте "оперативники Волинського прикордонного загону, за підтримки підрозділу кримінального аналізу, разом з Бюро економічної безпеки." - ціла купа нероб наче якусь справу роблять....