РУС
789 8

Разоблачен масштабный табачный бизнес: изъята почти тонна сырья и готовых сигарет. ВИДЕО+ФОТО

Трое жителей Ковельского района пытались заработать на незаконном табаке, но их деятельность раскрыли оперативники Волынского пограничного отряда при поддержке подразделения криминального анализа и Бюро экономической безопасности.

На территории домовладения 45-летнего мужчины правоохранители обнаружили целую "табачную фабрику", сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 680 килограммов листьев табака, 45 килограммов измельченного растения, почти 12 тысяч готовых сигарет, более 35 тысяч гильз для их производства, 7 станков для обработки и фасовки, 3 - для измельчения табака, а также черновые записи ведения незаконного бизнеса. Предварительная стоимость изъятого составляет более полумиллиона гривен.

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении. Обвинительные акты по трем уголовным производствам направлены в суд.

масштабный табачный бизнес
Госпогранслужба (6968) табак (310) Волынская область (1053)
Необачні - закурили - і на димок БЕБ навідався
04.11.2025 15:58 Ответить
Мілких конкурентів прибирають. А визначити власників та походження продукції в кіосках що на кожному кроці ето другоє.
04.11.2025 16:12 Ответить
Т.е если отбросить громкие 12 тысяч гильз (это годичный запас на одного заядлого курильщика), которые ничего не стоят и продаются в Европе в любом магазине, то изъято продукции на 10 тысяч евро. Это очень "масштабный" табачный бизнес. Пограничники молодцы. Респект им и медали.
04.11.2025 16:13 Ответить
Можна просто штраф накласти, але ні, треба експропрііровать, затоптать так, щоб на цьому місці вже нічого не виросло. Ротшильдівській глобократії завжди заважав НЕП, куркулі і середній клас.
04.11.2025 16:17 Ответить
Країна якоби воює з охлократичним совком, а він всередині, закамуфльований 5% бар'єром у демократію. Демос - це не охлос і не олігархос. Демос - середній клас давніх Афін періоду розквіту. Тому і задача ротшильдів, поставлена кремлядям і єрмакам, вбити середній клас на фронті, розігнати з торгівельних площадок, задушити законами і правити в олігархо-охлократичній моделі.
04.11.2025 16:36 Ответить
Це насіння! Не поділилась мілкота
04.11.2025 16:17 Ответить
Колись боролись з самогоноварінням.
04.11.2025 16:21 Ответить
Так це людина для себе робила. Тут "масштабний тютюновий бізнес" і не пахне.
Проте "оперативники Волинського прикордонного загону, за підтримки підрозділу кримінального аналізу, разом з Бюро економічної безпеки." - ціла купа нероб наче якусь справу роблять....
04.11.2025 16:22 Ответить
 
 