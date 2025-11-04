УКР
Викрито масштабний тютюновий бізнес: вилучено майже тонну сировини та готових цигарок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Троє мешканців Ковельського району намагалися заробити на незаконному тютюні, але їхню діяльність викрили оперативники Волинського прикордонного загону, за підтримки підрозділу кримінального аналізу, разом з Бюро економічної безпеки.

На території домоволодіння 45-річного чоловіка правоохоронці виявили цілу "тютюнову фабрику", повідомляє Цензор.НЕТ.

В ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 680 кілограмів листя тютюну, 45 кілограмів подрібненої рослини, майже 12 тисяч готових цигарок, понад 35 тисяч гільз для їх виробництва, 7 станків для обробки й фасування, 3 - для подрібнення тютюну, а також чорнові записи ведення незаконного бізнесу. Попередня вартість вилученого становить більш як пів мільйона гривень.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальні акти у трьох кримінальних провадженнях скеровано до суду.

Держприкордонслужба ДПСУ (6547) тютюн (599) Волинська область (923)
Необачні - закурили - і на димок БЕБ навідався
показати весь коментар
04.11.2025 15:58 Відповісти
Мілких конкурентів прибирають. А визначити власників та походження продукції в кіосках що на кожному кроці ето другоє.
показати весь коментар
04.11.2025 16:12 Відповісти
Т.е если отбросить громкие 12 тысяч гильз (это годичный запас на одного заядлого курильщика), которые ничего не стоят и продаются в Европе в любом магазине, то изъято продукции на 10 тысяч евро. Это очень "масштабный" табачный бизнес. Пограничники молодцы. Респект им и медали.
показати весь коментар
04.11.2025 16:13 Відповісти
Можна просто штраф накласти, але ні, треба експропрііровать, затоптать так, щоб на цьому місці вже нічого не виросло. Ротшильдівській глобократії завжди заважав НЕП, куркулі і середній клас.
показати весь коментар
04.11.2025 16:17 Відповісти
Країна якоби воює з охлократичним совком, а він всередині, закамуфльований 5% бар'єром у демократію. Демос - це не охлос і не олігархос. Демос - середній клас давніх Афін періоду розквіту. Тому і задача ротшильдів, поставлена кремлядям і єрмакам, вбити середній клас на фронті, розігнати з торгівельних площадок, задушити законами і правити в олігархо-охлократичній моделі.
показати весь коментар
04.11.2025 16:36 Відповісти
Це насіння! Не поділилась мілкота
показати весь коментар
04.11.2025 16:17 Відповісти
Колись боролись з самогоноварінням.
показати весь коментар
04.11.2025 16:21 Відповісти
Так це людина для себе робила. Тут "масштабний тютюновий бізнес" і не пахне.
Проте "оперативники Волинського прикордонного загону, за підтримки підрозділу кримінального аналізу, разом з Бюро економічної безпеки." - ціла купа нероб наче якусь справу роблять....
показати весь коментар
04.11.2025 16:22 Відповісти
 
 