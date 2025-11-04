Викрито масштабний тютюновий бізнес: вилучено майже тонну сировини та готових цигарок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Троє мешканців Ковельського району намагалися заробити на незаконному тютюні, але їхню діяльність викрили оперативники Волинського прикордонного загону, за підтримки підрозділу кримінального аналізу, разом з Бюро економічної безпеки.
На території домоволодіння 45-річного чоловіка правоохоронці виявили цілу "тютюнову фабрику", повідомляє Цензор.НЕТ.
В ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 680 кілограмів листя тютюну, 45 кілограмів подрібненої рослини, майже 12 тисяч готових цигарок, понад 35 тисяч гільз для їх виробництва, 7 станків для обробки й фасування, 3 - для подрібнення тютюну, а також чорнові записи ведення незаконного бізнесу. Попередня вартість вилученого становить більш як пів мільйона гривень.
Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальні акти у трьох кримінальних провадженнях скеровано до суду.
Проте "оперативники Волинського прикордонного загону, за підтримки підрозділу кримінального аналізу, разом з Бюро економічної безпеки." - ціла купа нероб наче якусь справу роблять....