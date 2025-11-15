Минэкономики признало вклад KSG Agro в укрепление аграрной отрасли и продовольственной безопасности во время войны.

Украинский агрохолдинг KSG Agro получил официальное признание своего вклада в развитие аграрной отрасли и продовольственной безопасности государства во время войны. По этому случаю председатель Совета директоров холдинга Сергей Касьянов направил поздравительное письмо от Министерства экономики, экологии и сельского хозяйства Украины, подписанное министром Алексеем Соболевым.

Что отметили в министерстве?

В документе говорится о ключевой роли украинских аграриев в период полномасштабной войны.

"Сегодня в тяжелые военные времена украинские аграрии своим трудом обеспечивают продовольственную безопасность государства, формируют экспортный потенциал и поддерживают экономику. Ваша управленческая дальновидность, способность принимать взвешенные решения и эффективно организовывать работу - залог стабильности предприятия и всей отрасли. Выражаю искреннюю благодарность за ваш труд, ответственность и вклад в укрепление аграрного сектора. Желаю дальнейших успехов, новых инвестиционных возможностей и стабильных результатов на благо Украины", - отмечено в письме министра.

Полученное поздравление стало не только символом поддержки, но и логическим продолжением успешной деятельности холдинга, который в 2025 году продемонстрировал значительный рост и весомый вклад в экономику страны.

Деятельность агрохолдинга

KSG Agro уже много лет входит в ТОП-5 крупнейших производителей свинины в Украине, обеспечивая национальный рынок качественной продукцией и укрепляя во время войны продовольственную стабильность.

2025 год стал для компании особенно результативным. Агрохолдинг вдвое увеличил выручку от реализации продукции свиноводства, уплатил в бюджет 88,2 млн грн налогов и сборов и вошел в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины.

Такие показатели являются свидетельством эффективного управления, модернизации производства и устойчивости компании к вызовам военного времени. На фоне войны роль агробизнеса значительно возросла, и KSG Agro подтвердил свою способность не только адаптироваться к условиям неопределенности, но и наращивать производство, инвестировать в развитие и обеспечивать тысячи украинцев продовольствием.