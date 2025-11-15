Мінекономіки визнало внесок KSG Agro у зміцнення аграрної галузі та продовольчої безпеки під час війни

Український агрохолдинг KSG Agro отримав офіційне визнання свого внеску у розвиток аграрної галузі та продовольчої безпеки держави під час війни. З цієї нагоди Голова Ради директорів холдингу Сергій Касьянов надіслав вітальний лист від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, підписаний міністром Олексієм Соболевим.

Що зазначили у міністерстві?

У документі йдеться про ключову роль українських аграріїв у період повномасштабної війни.

"Сьогодні у важкі воєнні часи українські аграрії своєю працею забезпечують продовольчу безпеку держави, формують експортний потенціал та підтримують економіку. Ваша управлінська далекоглядність, здатність ухвалювати виважені рішення й ефективно організовувати роботу - запорука стабільності підприємства та всієї галузі. Висловлюю щиру вдячність за вашу працю, відповідальність та внесок у зміцнення аграрного сектору. Бажаю подальших успіхів, нових інвестиційних можливостей і стабільних результатів на благо України", - зазначено у листі міністра.

Отримане привітання стало не лише символом підтримки, а й логічним продовженням успішної діяльності холдингу, який у 2025 році продемонстрував значне зростання та вагомий внесок у економіку країни.

Діяльність агрохолдингу

KSG Agro вже багато років входить до ТОП-5 найбільших виробників свинини в Україні, забезпечуючи національний ринок якісною продукцією та зміцнюючи під час війни продовольчу стабільність.

2025 рік став для компанії особливо результативним. Агрохолдинг удвічі збільшив виручку від реалізації продукції свинарства, сплатив до бюджету 88,2 млн грн податків та зборів та увійшов до ТОП-100 найбільших платників податків України.

Такі показники є свідченням ефективного управління, модернізації виробництва та стійкості компанії до викликів воєнного часу. На тлі війни роль агробізнесу значно зросла, і KSG Agro підтвердив свою здатність не лише адаптуватися до умов невизначеності, а й нарощувати виробництво, інвестувати у розвиток та забезпечувати тисячі українців продовольством.