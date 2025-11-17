В Румынии эвакуируют жителей из-за пожара на СПГ-танкере после ночной атаки РФ, - СМИ. ФОТО

В селе Плауру в Румынии, расположенном на берегу Дуная напротив украинского Измаила, объявили эвакуацию из-за пожара на СПГ-танкере, который загорелся в результате ночного удара РФ.

Об этом сообщает Digi24.

Служба чрезвычайных ситуаций Румынии заявила, что в радиусе 5 км вокруг Плауру существует большая вероятность взрыва, поэтому район нужно срочно покинуть. В сообщении отмечается: "В результате дронной атаки, осуществленной по украинской территории прошлой ночью, возле Измаила загорелся загруженный СПГ-танкер".

Временная эвакуация

На данный момент эвакуировано не менее 15 человек с домашними животными - их перевезли в поселок Чаталкиой, где местные власти организовали временное размещение. Общая зона эвакуации может охватывать более 100 человек.

Председатель районного совета Тулчи, Гория Теодореску, сообщил, что горящий танкер находится всего в 500 метрах от Плауру, с украинской стороны Дуная.

