РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12815 посетителей онлайн
Новости Фото Обломки российских дронов в Румынии и Молдове
5 071 16

В Румынии эвакуируют жителей из-за пожара на СПГ-танкере после ночной атаки РФ, - СМИ. ФОТО

В селе Плауру в Румынии, расположенном на берегу Дуная напротив украинского Измаила, объявили эвакуацию из-за пожара на СПГ-танкере, который загорелся в результате ночного удара РФ.

Об этом сообщает Digi24, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Румынии эвакуируют жителей из-за пожара на СПГ-танкере
Фото: TulceaNoastra

Служба чрезвычайных ситуаций Румынии заявила, что в радиусе 5 км вокруг Плауру существует большая вероятность взрыва, поэтому район нужно срочно покинуть. В сообщении отмечается: "В результате дронной атаки, осуществленной по украинской территории прошлой ночью, возле Измаила загорелся загруженный СПГ-танкер".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Менее 500 человек остается в Гуляйпольской общине: ситуация становится все более опасной

Временная эвакуация

На данный момент эвакуировано не менее 15 человек с домашними животными - их перевезли в поселок Чаталкиой, где местные власти организовали временное размещение. Общая зона эвакуации может охватывать более 100 человек.

Председатель районного совета Тулчи, Гория Теодореску, сообщил, что горящий танкер находится всего в 500 метрах от Плауру, с украинской стороны Дуная.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зашли и вышли вместе": бойцы 33 ОМБр, которые более четырех месяцев отражали атаки россиян, добрались до стабпункта. ФОТОрепортаж

Автор: 

Румыния (1297) эвакуация (2288) танкер (260)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Ну, це нормально. ППО Румунії не сбила, то влучило, горить, евакуюють. Шо тут незвичайного? То шо не сбила ППО? Бо в країнах НАТО твважають шо сбивати з метою власного захисту то провокувати Парашу. Ну нехай і горить собі. Шо там на черзі та де запалає?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:06 Ответить
+8
Це вже ескаляція чи ще ні?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:15 Ответить
+6
нє, не ескалація. Десанту ж нема.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, це нормально. ППО Румунії не сбила, то влучило, горить, евакуюють. Шо тут незвичайного? То шо не сбила ППО? Бо в країнах НАТО твважають шо сбивати з метою власного захисту то провокувати Парашу. Ну нехай і горить собі. Шо там на черзі та де запалає?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:06 Ответить
Газ напевно для нас, їм всерівно що вигорить, а танкер застрахований отримають компенсацію.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:11 Ответить
Газ як шо для нас шкода. то може нашому ППО ще закрити небо і над країнами НАТО?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:21 Ответить
Газ ще раз закупимо за відшкодування по страховці, так як вантаж СПГ (зрідженого природного газу) страхується при морських перевезеннях, оскільки це високоризикований вантаж, що вимагає спеціальних заходів безпеки та страхування від різноманітних ризиків, включаючи втрату вантажу, пошкодження, аварії та забруднення довкілля.
Страхування відповідальності: покриває збитки, завдані третім особам, включаючи витрати на ліквідацію аварій, забруднення навколишнього середовища та шкоду від вибухів або пожеж.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:34 Ответить
Стоп стоп!!! Але ж війна це форс-мажор!! Як і теракти. Ви впевнені що є страховка????
показать весь комментарий
17.11.2025 23:35 Ответить
Воєнні дії є виключенням з правил.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:26 Ответить
А з нашого боку - евакуюють? Щось не чув у новинах.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:07 Ответить
Це вже ескаляція чи ще ні?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:15 Ответить
нє, не ескалація. Десанту ж нема.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:21 Ответить
Не дай Боже ще кваліфікують, як напад кацапів на НАТО! 😲 Тут навіть згадувати не треба про чкусь атаку кацапів на Ізмаїл. (сарказм)
показать весь комментарий
17.11.2025 14:18 Ответить
ні, це не напад на НАТО, бо це ж зичайний танкер. От якби дрон влучив у фрегат "Реджина Марія" то тоді би активували б статтю четверту.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:27 Ответить
це вже напад на нату чи ні ?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:34 Ответить
ой, та це випадковість. все ок, розходимося
показать весь комментарий
17.11.2025 14:35 Ответить
Вам смішно? Вправляєтеся в дотепності один з одним...Легко здалеку шпильки вставляти! Вночі стовп вогню був зі свистом,і досі вигорає. Добре,що житлові будинки за кілометр від судна,ніхто не постраждає, якщо триматиметься подалі.Район оточений поліцією. А вас більше цікавлять дії румунів...
показать весь комментарий
17.11.2025 17:39 Ответить
 
 