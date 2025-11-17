Уламки російських дронів у Румунії та Молдові
5 071

У Румунії евакуюють мешканців через пожежу на СПГ-танкері після нічної атаки РФ, - ЗМІ. ФОТО

У селі Плауру в Румунії, розташованому на березі Дунаю навпроти українського Ізмаїла, оголосили евакуацію через пожежу на СПГ-танкері, який загорівся внаслідок нічного удару РФ.

Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.

У Румунії евакуюють мешканців через пожежу на СПГ-танкері
Фото: TulceaNoastra

Служба надзвичайних ситуацій Румунії заявила, що в радіусі 5 км довкола Плауру існує велика ймовірність вибуху, тому район потрібно терміново залишити. У повідомленні зазначено: "Внаслідок дронової атаки, здійсненої по українській території минулої ночі, біля Ізмаїла загорівся завантажений СПГ-танкер".

Тимчасова евакуація

На даний момент евакуйовано щонайменше 15 людей з домашніми тваринами - їх перевезли до селища Чаталкіой, де місцева влада організувала тимчасове розміщення. Загальна зона евакуації може охоплювати понад 100 осіб.

Голова районної ради Тулчі, Горія Теодореску, повідомив, що палаючий танкер знаходиться всього за 500 метрів від Плауру, з українського боку Дунаю.

Ну, це нормально. ППО Румунії не сбила, то влучило, горить, евакуюють. Шо тут незвичайного? То шо не сбила ППО? Бо в країнах НАТО твважають шо сбивати з метою власного захисту то провокувати Парашу. Ну нехай і горить собі. Шо там на черзі та де запалає?
17.11.2025 14:06 Відповісти
Це вже ескаляція чи ще ні?
17.11.2025 14:15 Відповісти
нє, не ескалація. Десанту ж нема.
17.11.2025 14:21 Відповісти
17.11.2025 14:06 Відповісти
Газ напевно для нас, їм всерівно що вигорить, а танкер застрахований отримають компенсацію.
17.11.2025 14:11 Відповісти
Газ як шо для нас шкода. то може нашому ППО ще закрити небо і над країнами НАТО?
17.11.2025 14:21 Відповісти
Газ ще раз закупимо за відшкодування по страховці, так як вантаж СПГ (зрідженого природного газу) страхується при морських перевезеннях, оскільки це високоризикований вантаж, що вимагає спеціальних заходів безпеки та страхування від різноманітних ризиків, включаючи втрату вантажу, пошкодження, аварії та забруднення довкілля.
Страхування відповідальності: покриває збитки, завдані третім особам, включаючи витрати на ліквідацію аварій, забруднення навколишнього середовища та шкоду від вибухів або пожеж.
17.11.2025 14:34 Відповісти
Стоп стоп!!! Але ж війна це форс-мажор!! Як і теракти. Ви впевнені що є страховка????
17.11.2025 23:35 Відповісти
Воєнні дії є виключенням з правил.
17.11.2025 14:26 Відповісти
А з нашого боку - евакуюють? Щось не чув у новинах.
17.11.2025 14:07 Відповісти
17.11.2025 14:15 Відповісти
17.11.2025 14:21 Відповісти
Не дай Боже ще кваліфікують, як напад кацапів на НАТО! 😲 Тут навіть згадувати не треба про чкусь атаку кацапів на Ізмаїл. (сарказм)
17.11.2025 14:18 Відповісти
ні, це не напад на НАТО, бо це ж зичайний танкер. От якби дрон влучив у фрегат "Реджина Марія" то тоді би активували б статтю четверту.
17.11.2025 14:27 Відповісти
це вже напад на нату чи ні ?
17.11.2025 14:34 Відповісти
ой, та це випадковість. все ок, розходимося
17.11.2025 14:35 Відповісти
Вам смішно? Вправляєтеся в дотепності один з одним...Легко здалеку шпильки вставляти! Вночі стовп вогню був зі свистом,і досі вигорає. Добре,що житлові будинки за кілометр від судна,ніхто не постраждає, якщо триматиметься подалі.Район оточений поліцією. А вас більше цікавлять дії румунів...
17.11.2025 17:39 Відповісти
 
 