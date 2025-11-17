У Румунії евакуюють мешканців через пожежу на СПГ-танкері після нічної атаки РФ, - ЗМІ. ФОТО
У селі Плауру в Румунії, розташованому на березі Дунаю навпроти українського Ізмаїла, оголосили евакуацію через пожежу на СПГ-танкері, який загорівся внаслідок нічного удару РФ.
Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.
Служба надзвичайних ситуацій Румунії заявила, що в радіусі 5 км довкола Плауру існує велика ймовірність вибуху, тому район потрібно терміново залишити. У повідомленні зазначено: "Внаслідок дронової атаки, здійсненої по українській території минулої ночі, біля Ізмаїла загорівся завантажений СПГ-танкер".
Тимчасова евакуація
На даний момент евакуйовано щонайменше 15 людей з домашніми тваринами - їх перевезли до селища Чаталкіой, де місцева влада організувала тимчасове розміщення. Загальна зона евакуації може охоплювати понад 100 осіб.
Голова районної ради Тулчі, Горія Теодореску, повідомив, що палаючий танкер знаходиться всього за 500 метрів від Плауру, з українського боку Дунаю.
