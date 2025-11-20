СБУ задержала информаторшу ГРУ РФ, корректировавшую российские бомбардировки Лимана. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одну информаторшу российской военной разведки.
Злоумышленница наводила сверхтяжелые управляемые авиабомбы, артобстрелы и ударные дроны РФ по Лиману, информирует Цензор.НЕТ.
Кого задержали
По материалам дела, корректировкой вражеского огня занималась завербованная врагом 50-летняя местная продавщица, ждавшая захвата региона.
Сотрудничать с рашистами женщина начала после того, как в одном из Telegram-каналов предложила им свою помощь в войне против Украины. Впоследствии она получила задание отслеживать и передавать ГРУ РФ координаты Сил обороны, по которым оккупанты планировали свои атаки.
Во время разведвылазок фигурантка пешком обходила прифронтовую громаду, пыталась обнаружить и отметить на гугл-картах геолокации запасных командных пунктов и укрепрайонов украинских защитников.
Кроме этого, женщина завуалированно выспрашивала "нужную" информацию у посетителей магазина, в основном - местных жителей. Собранные сведения она отправляла "связному", который оказался ее давним знакомым, уехавшим в РФ и работающим на российскую спецслужбу.
Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали подрывную деятельность информатора, а на финальном этапе задержали вблизи места работы. При обыске у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении - несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
