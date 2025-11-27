В Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека погибли, из них один ребенок, 13 человек ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали территорию Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Никольское, Станислав, Берислав, Белозерка, Урожайное, Крупица, Нововоронцовка, Золотая Балка, Чернобаевка, Качкаровка, Новокаиры, Комышаны, Антоновка, Кизомыс, Приднепровское, Софиевка, Молодежное, Садовое, Новорайск, Веселое, Днепровское, Ивановка, Львово, Мыловое, Новотягинка, Одрадокаменка, Понятовка, Приднепровское, Степановка, Токаровка и город Херсон.

Раненые и жертвы в результате вражеских атак

В результате российской агрессии 2 человека погибли, из них один ребенок. Российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. Жертвами россиян стали 35-летняя женщина и ее 6-летний сын.

Еще 13 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Повреждения в результате обстрелов

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 26 частных домов. Также оккупанты испортили сотовую вышку, церковь, газопровод, автобус и частные автомобили.

Полиция зафиксировала повреждения 43 гражданских объектов.











Вот так сейчас выглядит Чернобаевка, которую вчера вечером россияне массово обстреляли из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары пришлись по жилой застройке села.

В результате "прилетов" разбиты частные и многоквартирные дома, а также церковь. В зданиях – повреждены окна, фасады и кровли.

В результате этой атаки пострадали четверо местных жителей. Наши медики оказали им всю необходимую помощь и сейчас люди продолжают лечиться амбулаторно.

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