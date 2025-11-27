На Херсонщині через російські обстріли 2 людини загинули, з них одна дитина, 13 людей поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники обстрілювали територію Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Микільське, Станіслав, Берислав, Білозерка, Урожайне, Крупиця, Нововоронцовка, Золота Балка, Чорнобаївка, Качкарівка, Новокаїри, Комишани, Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Молодіжне, Садове, Новорайськ, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Львове, Милове, Новотягинка, Одрадокам'янка, Понятівка, Придніпровське, Степанівка, Токарівка та місто Херсон.

Поранені та жертви внаслідок ворожих атак

Через російську агресію 2 людини загинули, з них одна дитина. Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Жертвами росіян стали 35-річна жінка та її 6-річний син.

Ще 13 людей дістали поранення, з них одна дитина.

Пошкодження через обстріли

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, церкву, газопровід, автобус та приватні автомобілі.

Поліція зафіксувала пошкодження 43 цивільних об’єктів.











Ось так нині виглядає Чорнобаївка, яку учора ввечері росіяни масовано обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Ворожі удари прийшлися по житловій забудові села.

Внаслідок "прильотів" потрощено приватні та багатоквартирні будинки, а також церкву. У будівлях – пошкоджено вікна, фасади та покрівлі.

Внаслідок цієї атаки постраждали четверо місцевих жителів. Наші медики надали їм всю необхідно допомогу і зараз люди продовжують лікуватися амбулаторно.

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