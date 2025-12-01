Сутки на Донетчине: ранен человек, повреждены дома, автомобили, обстреляна промзона. ФОТО
За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 1 декабря рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Лимане ранен человек. В Святогорске поврежден автомобиль. В Спаско-Михайловке Новодонецкой громады повреждены 2 частных дома и многоэтажка. В Николаевке повреждена многоэтажка. В Славянске повреждены 10 частных домов, обстреляна промзона.
Бахмутский район
В Северске повреждены 3 дома. Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 88 человек, в том числе 18 детей.
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