Доба на Донеччині: поранено людину, пошкоджені будинки, авто, обстріляна промзона. ФОТО
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого поранена людина.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 1 грудня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Лимані поранено людину. У Святогірську пошкоджено автівку. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено 10 приватних будинків, обстріляна промзона.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки. Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 88 людей, у тому числі 18 дітей.
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