Нелегальное "путешествие" в Румынию за $10 тысяч: на Буковине раскрыта схема переправки мужчин через границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Черновицкого пограничного отряда раскрыли схему незаконной переправки мужчины призывного возраста через границу на участке отдела "Селятин".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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По данным пограничников, организатор привлек к сделке водителя рейсового автобуса, который должен был отвезти "клиента" в приграничье и передать проводнику.

За возможность подзаработать водитель сознательно изменил маршрут автобуса, чтобы объехать контрольные посты. Проводник же на автомобиле должен был доставить мужчину к началу нелегального маршрута и направить дальнейшее движение через горную местность.

Нарушителей задержали во время пересадки мужчины из автобуса в автомобиль. Участники схемы пытались сбежать, однако пограничники оперативно их остановили.

Правоохранители установили, что 29-летний житель Черновицкой области заплатил 10 тысяч долларов США за нелегальное "путешествие" в Румынию в обход пунктов пропуска. На него составили протоколы по ст. 204-1 и 185-10 КУоАП.

В отношении других участников схемы правоохранителям направлено уведомление по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР, продолжаются мероприятия по установлению местонахождения главного организатора.

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