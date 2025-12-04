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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Нелегальное "путешествие" в Румынию за $10 тысяч: на Буковине раскрыта схема переправки мужчин через границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Черновицкого пограничного отряда раскрыли схему незаконной переправки мужчины призывного возраста через границу на участке отдела "Селятин".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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На Буковине разоблачили схему переправки уклонистов
Фото: ГПСУ

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По данным пограничников, организатор привлек к сделке водителя рейсового автобуса, который должен был отвезти "клиента" в приграничье и передать проводнику.

За возможность подзаработать водитель сознательно изменил маршрут автобуса, чтобы объехать контрольные посты. Проводник же на автомобиле должен был доставить мужчину к началу нелегального маршрута и направить дальнейшее движение через горную местность.

Нарушителей задержали во время пересадки мужчины из автобуса в автомобиль. Участники схемы пытались сбежать, однако пограничники оперативно их остановили.

дпсу
Фото: ГПСУ

дпсу
Фото: ГПСУ

Правоохранители установили, что 29-летний житель Черновицкой области заплатил 10 тысяч долларов США за нелегальное "путешествие" в Румынию в обход пунктов пропуска. На него составили протоколы по ст. 204-1 и 185-10 КУоАП.

В отношении других участников схемы правоохранителям направлено уведомление по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР, продолжаются мероприятия по установлению местонахождения главного организатора.

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Госпогранслужба (7170) уклонисты (1360) Черновицкая область (140)
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Оце вони псіхонули, не дочекались мирної угоди. Мабуть шото знають, що все одно нікого не випустять, навіть якщо бойові дії припиняться?
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04.12.2025 11:53 Ответить
Поки Путін живий, вони не припиняться точно. Не факт, що припиняться, якщо він крякне
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04.12.2025 11:56 Ответить
нє!
ну, цеж очевидний історичний факт!
як подохне, все на нього спишуть, та побіжать навипередки здаватися буржуям!
як, свіженький маленький приклад: дєрьмак. він у всьому винен!
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04.12.2025 12:01 Ответить
та, там взагалі не зрозуміло!
наближені до зелених дегенератів скуповують все підряд? квартири, авто, бізнеси....
посполиті біжать не обертаючись.
щось всі, таки знають!
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04.12.2025 11:58 Ответить
кожен день нам розповідають про важку роботу правоохоронців по виявленню схем!
саме тих правоохоронців, що ненавчені воювати!
то, скільки втекло? скільки піймано? яка їхня подальша доля? що з організаторами схем?
мільйон чи два набереться?
бо, враховуючи переможні звіти, десь так повинно бути......
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04.12.2025 11:56 Ответить
А у Львові, тим часом, зарізали тцкуна
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04.12.2025 12:08 Ответить
Чергова жижа бракованних сперматозоїдів.
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04.12.2025 12:50 Ответить
Чергова диванна нафронтниця.
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04.12.2025 13:37 Ответить
 
 