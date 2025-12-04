Нелегальное "путешествие" в Румынию за $10 тысяч: на Буковине раскрыта схема переправки мужчин через границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Оперативники Черновицкого пограничного отряда раскрыли схему незаконной переправки мужчины призывного возраста через границу на участке отдела "Селятин".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
По данным пограничников, организатор привлек к сделке водителя рейсового автобуса, который должен был отвезти "клиента" в приграничье и передать проводнику.
За возможность подзаработать водитель сознательно изменил маршрут автобуса, чтобы объехать контрольные посты. Проводник же на автомобиле должен был доставить мужчину к началу нелегального маршрута и направить дальнейшее движение через горную местность.
Нарушителей задержали во время пересадки мужчины из автобуса в автомобиль. Участники схемы пытались сбежать, однако пограничники оперативно их остановили.
Правоохранители установили, что 29-летний житель Черновицкой области заплатил 10 тысяч долларов США за нелегальное "путешествие" в Румынию в обход пунктов пропуска. На него составили протоколы по ст. 204-1 и 185-10 КУоАП.
В отношении других участников схемы правоохранителям направлено уведомление по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР, продолжаются мероприятия по установлению местонахождения главного организатора.
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ну, цеж очевидний історичний факт!
як подохне, все на нього спишуть, та побіжать навипередки здаватися буржуям!
як, свіженький маленький приклад: дєрьмак. він у всьому винен!
наближені до зелених дегенератів скуповують все підряд? квартири, авто, бізнеси....
посполиті біжать не обертаючись.
щось всі, таки знають!
саме тих правоохоронців, що ненавчені воювати!
то, скільки втекло? скільки піймано? яка їхня подальша доля? що з організаторами схем?
мільйон чи два набереться?
бо, враховуючи переможні звіти, десь так повинно бути......