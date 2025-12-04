УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12545 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
992 8

Нелегальна "подорож" до Румунії за $10 тисяч: на Буковині викрито схему переправлення чоловіків через кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Чернівецького прикордонного загону викрили схему незаконного переправлення чоловіка призовного віку через кордон на ділянці відділу "Селятин".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На Буковині викрили схему переправлення ухилянта
Фото: ДПСУ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили 4 укриття, 5 автівок та великокаліберний кулемет ДШК. ВIДЕО

За даними прикордонників, організатор залучив до оборудки водія рейсового автобуса, який мав відвезти "клієнта" у прикордоння та передати провіднику.

За можливість підзаробити водій свідомо змінив маршрут автобуса, щоб об’їхати контрольні пости. Провідник же на автомобілі мав доправити чоловіка до початку нелегального маршруту та скерувати подальший рух через гірську місцевість.

Порушників затримали під час пересадки чоловіка з автобуса до автомобіля. Учасники схеми намагалися втекти, однак прикордонники оперативно їх зупинили.

дпсу
Фото: ДПСУ

дпсу
Фото: ДПСУ

Правоохоронці встановили, що 29-річний житель Чернівецької області заплатив 10 тисяч доларів США за нелегальну "подорож" до Румунії в обхід пунктів пропуску. На нього склали протоколи за ст. 204-1 та 185-10 КУпАП.

Стосовно інших учасників схеми правоохоронцям направлено повідомлення за ст. 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР, тривають заходи щодо встановлення місцезнаходження головного організатора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники виявили трьох чоловіків, які намагалася обійти контроль на кордоні. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6762) ухилянти (1431) Чернівецька область (151)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце вони псіхонули, не дочекались мирної угоди. Мабуть шото знають, що все одно нікого не випустять, навіть якщо бойові дії припиняться?
показати весь коментар
04.12.2025 11:53 Відповісти
Поки Путін живий, вони не припиняться точно. Не факт, що припиняться, якщо він крякне
показати весь коментар
04.12.2025 11:56 Відповісти
нє!
ну, цеж очевидний історичний факт!
як подохне, все на нього спишуть, та побіжать навипередки здаватися буржуям!
як, свіженький маленький приклад: дєрьмак. він у всьому винен!
показати весь коментар
04.12.2025 12:01 Відповісти
та, там взагалі не зрозуміло!
наближені до зелених дегенератів скуповують все підряд? квартири, авто, бізнеси....
посполиті біжать не обертаючись.
щось всі, таки знають!
показати весь коментар
04.12.2025 11:58 Відповісти
кожен день нам розповідають про важку роботу правоохоронців по виявленню схем!
саме тих правоохоронців, що ненавчені воювати!
то, скільки втекло? скільки піймано? яка їхня подальша доля? що з організаторами схем?
мільйон чи два набереться?
бо, враховуючи переможні звіти, десь так повинно бути......
показати весь коментар
04.12.2025 11:56 Відповісти
А у Львові, тим часом, зарізали тцкуна
показати весь коментар
04.12.2025 12:08 Відповісти
Чергова жижа бракованних сперматозоїдів.
показати весь коментар
04.12.2025 12:50 Відповісти
Чергова диванна нафронтниця.
показати весь коментар
04.12.2025 13:37 Відповісти
 
 