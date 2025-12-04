Нелегальна "подорож" до Румунії за $10 тисяч: на Буковині викрито схему переправлення чоловіків через кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Оперативники Чернівецького прикордонного загону викрили схему незаконного переправлення чоловіка призовного віку через кордон на ділянці відділу "Селятин".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
За даними прикордонників, організатор залучив до оборудки водія рейсового автобуса, який мав відвезти "клієнта" у прикордоння та передати провіднику.
За можливість підзаробити водій свідомо змінив маршрут автобуса, щоб об’їхати контрольні пости. Провідник же на автомобілі мав доправити чоловіка до початку нелегального маршруту та скерувати подальший рух через гірську місцевість.
Порушників затримали під час пересадки чоловіка з автобуса до автомобіля. Учасники схеми намагалися втекти, однак прикордонники оперативно їх зупинили.
Правоохоронці встановили, що 29-річний житель Чернівецької області заплатив 10 тисяч доларів США за нелегальну "подорож" до Румунії в обхід пунктів пропуску. На нього склали протоколи за ст. 204-1 та 185-10 КУпАП.
Стосовно інших учасників схеми правоохоронцям направлено повідомлення за ст. 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР, тривають заходи щодо встановлення місцезнаходження головного організатора.
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ну, цеж очевидний історичний факт!
як подохне, все на нього спишуть, та побіжать навипередки здаватися буржуям!
як, свіженький маленький приклад: дєрьмак. він у всьому винен!
наближені до зелених дегенератів скуповують все підряд? квартири, авто, бізнеси....
посполиті біжать не обертаючись.
щось всі, таки знають!
саме тих правоохоронців, що ненавчені воювати!
то, скільки втекло? скільки піймано? яка їхня подальша доля? що з організаторами схем?
мільйон чи два набереться?
бо, враховуючи переможні звіти, десь так повинно бути......