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Во Львове мужчина смертельно ранил ножом военнослужащего ТЦК и скрылся: он задержан. ФОТОрепортаж

Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Во Львове во время проверки документов смертельно ранили военного ТЦК

Около 20:00 на перекрестке улиц Ефремова и Японская 30-летний местный житель нанес военному ножевое ранение, после чего применил газовый баллончик и скрылся. По предварительным данным следствия, нападение произошло именно в момент проверки документов.

Пострадавший военный - ветеран АТО - был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Врачи пытались спасти ему жизнь, однако ранение оказалось смертельным.

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львов
львов

Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого. На месте инцидента обнаружили и изъяли нож.

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Во Львове во время проверки документов смертельно ранили военного ТЦК

Уголовное производство

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: 

Львов (4669) нападение (2297) смерть (9130) Офис Генпрокурора (3154) ТЦК (1162) Львовская область (3206) Львовский район (255)
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Топ комментарии
+52
Цікаво було б побачити цю перевірку документів із бодікамер, які всі працівники ТЦК мають носити. Бо якщо все було цивілізовано - питань нема і чоловіка треба судити, а якщо це було щось типу операції СБУ, де рекси з буса вискакують і починають крутити без попередження - це можна частково трактувати як самооборону.
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04.12.2025 12:41 Ответить
+32
Цікаво ,коли затримають головних організаторів цього злочинного угрупування - Зеленського і ко - як головних винуватців цієї та інших трагедій? Що повністю розвалили та дискредитували систему мобілізації - перетворивши її в своєрідну "гру кальмара " для всіх.
Це тільки один з багатьох випадків смертей та каліцтв - який виплив назовні . А скільки їх замовчується ?

Я попереджав "патріотів на всю голову" - що безпрєдельна бусифікація - приведе до розвалу ЗСУ ( вже зараз кількість СЗЧ - перевищує кількість людей на передку) і до збройних сутичок всередині країни.

Замість соціальної справедливості та рівних умов для всіх ,влада і далі йде шляхом відкупу та насилля . І значну частка відповідальності лягає не тільки на владу - а й на "турбопатріотів" - це через їх толерастію "безпрєдєла" -ситуація катастрофічна ...
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04.12.2025 12:49 Ответить
+31
Чого ухилянтикам виходити ? В них мєнтовські , прокурорські та депутатські ксіви. А якщо зовсім припече - то Каракаїв копнями на передок виштовхають ....
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04.12.2025 12:51 Ответить
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Ти сумніваеся , що в 41 за це розстрілювали ? Не тільки розстрілювали , а вся сімʼя після цього вважалася ворогом і її відправляли в кращому випадку на целіну…яка шоколадна фабрика , в блокадному Ленінграді крисів було за щастья зісти , людоідством занімалися , не книжки читав , а застав тих хто реально переніс це… тому фантазії свої ……..!
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05.12.2025 04:08 Ответить
Людоїдством займалися плебеї. Партійні бонзи жили цілком нормально.
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05.12.2025 08:27 Ответить
Така боротьба з совком, така боротьба, що аж хочеться застосувати совкові методи. Так, Ігоре?
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06.12.2025 16:32 Ответить
"Дякуємо за це беззаконня най-най величнішому і його шоблі"
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04.12.2025 19:39 Ответить
Або створюйте військову поліцію, або санкції до ухилянтів застосовують чинні правоохоронні органи. Ніяких добровільних помічників поліції у формі ЗСУ. Але ж зе-підар не хоче брати відповідальність, прописану для нього законом.
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04.12.2025 20:02 Ответить
Львівські лікарі як завжди. Бинтик прикладали, мабуть, а воно не допомогло чогось.
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04.12.2025 20:19 Ответить
Цинізм…, під небом ходиш…бинтик, не ці хлопці , то рашка бинтик на твою задницю клеяла.
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05.12.2025 04:11 Ответить
Бажаю тобі таких лікарів, дурню.
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05.12.2025 15:24 Ответить
Армію ухилянтів і просто сцикунів ця тема як вбили військового дуже схвилювала. Таке враження, що якби їм дали по ножику і можливість, то вони самі б різали ТЦКашників неначе ворогів на фронті. Але це все ухилянти та сцикуни які хоробрі тільки в інтернеті, а фронту бояться неначе зарази.
І ще по суті події. Не робіть з бандита невинну жертву на яку напали нехороші люди. Цей ніж не з хозмагу і не з кухні. Це бандитській ніж ручної роботи. Якраз вбивати людей.
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04.12.2025 20:23 Ответить
Людей хвилює те Що банда ОКРЕМИХ тилових ухилянтів прикриваючись формою і заслугами - поки інші захищають країну на фронті - мародерять ,калічать і вбивають простих людей в тилу , і відкуповують МАЖОРІВ.
А ще людей хвилює ,що тилові диванні пацюки закликають з -закордонів ,пенсійних диванів та теплих заброньованих місць- незламно всіх бусифікувати ,щоб захищати їх хитру дупу .
І ще людей хвилює що влада та командування примушує вчиняти злочини та їх покриває .

Насилля і знущання над простим солдатом не береться нізвідки - воно починається зі злочинної бусифікаці ї і ставлення до новобранця як скотини. Це все ланки одного ланцюга .

Кожна тупа істота ,яка виправдовує бусифікацію та беззаконня - це МОСКАЛЬСЬКИЙ ДИВЕРСАНТ, САБОТОЖНИК ТА КОРИСНИЙ ІДІОТ КРЕМЛЯ на руках якого кров його ж співвітчизників .
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04.12.2025 20:37 Ответить
Типична демагогия ухилянта-бота.
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05.12.2025 09:25 Ответить
а по факту є що відповісти?
чи у відповідь тільки можеш перднути стандартне: "ухилянт-бот"?
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06.12.2025 01:18 Ответить
А якщо стане відомо що загиблий саме колекціонував такі ножі. І ніж вбивця підібрав на підлозі бусика, тоді як все це трактувати???
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05.12.2025 11:53 Ответить
Але це все ухилянти та сцикуни які хоробрі тільки в інтернеті, а фронту бояться неначе зарази.

Це каже сцикун-ухилянт, що з переляку забіг до Нідерландів. Ой я не можу...
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05.12.2025 19:07 Ответить
Він не створений для війни, він корисніший на своєму місці
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07.12.2025 23:47 Ответить
Задай ШІ питання, чи мають право ТЦК затримувати людей і може зрозумієш, чому вони були без представника поліції і як воєнкоми стають мільйонерами.
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06.12.2025 20:57 Ответить
очищення від скверни.
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04.12.2025 20:30 Ответить
Тепер сяде на довічне, а з такими чеснотами міг би стати бійцем ССО!
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04.12.2025 20:35 Ответить
Вже з'явилось відео де чоловік дає свідчення в суді.

За його словами, 4 бики в формі намагались запакувати його в бус. Він почав відбиватись підручними засобами.

Цікаво що скажуть захисники хунвейбінів? Що чоловік мав підкорятися НЕЗАКОННИМ силовим діям?
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05.12.2025 12:20 Ответить
Амбітні і дуже патріотичні прихильники влади познайомляться з народом, згодним слухняно виконувати їхні бажання...

Щойно я повноцінну підготовку відтарабанив командиром навчального взводу на БЗВП. Кадри в моєму взводі були різні, в т ч багато бусифікованих. Я щодня вислухував від мобілізованих доволі різкі заяви і дуже гострі питання.

І от згадайте. Я ремствував, що в нас неправильний народ, який не хоче захищати Україну? Я закликав когось відстрілювати?

Ні. Я вирішував проблеми моїх курсантів - наскільки вистачало сил. Я навчав їх всьому, що умію і що знаю.

Ще я з людьми, мобілізованими щойно - говорив. Багато. Я розповідав їм про те що СЗЧ - шлях у нікуди і пояснював чому. Я розповілав їм про фронт. Я казав як поводитися в тих чи інших ситуаціях - аби вижити. Які правила виконувати обов'язково, а що - міф. Ділився фронтовими лайфхаками...

У мене думки не виникало "відстрілювати" когось. Бо горе нам, якщо українці почнуть убивати українців.

Але ж то - я. Я ж порохобот. Я ж "втік з фронту бо знайшов тепле місце з підвищеною ЗП". Я ж "став як ка...п". Саме це мені розповідають прихильники діючої влади.

Оті самі прихильники, у яких в зриві мобілізації винні самі українці, а не влада, в якої бусифікація - реальнсть. А хто не хоче бусифікуватися - тих вони ладні відстрілювати - як більшовицький заградзагін.

Справді! Нащо реформа мобілізації? Нащо поліпшувати табори БЗВП? Нащо збирати кадри інструкторів, здатних навчати, а не гиркати? Нащо все це, якщо можна звинуватити у всьому народ і закликати "відстрілювати"?

Цікаво, прихильники чинної влади самі розуміють ЩО заявляють?

https://t.me/dragonspech/9564
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06.12.2025 20:14 Ответить
Про "двушечку на Москву" розказував? Як відреагували?
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08.12.2025 06:24 Ответить
Немає нічого такого, чого би ригозелень не довела до повного абсурду. АнтиМідаси, які все перетворюють із золота в лайно, навіть війну за незалежність. ТЦК не має затримувати людей без поліції, та без відеозйомки, бо інакше це перетворюється в вимагання грошей, що відомо з самого початку мобілізації. Але зелена сво лота нічого не міняє, бо добре заробляє на цьому. Результат - вороже відношення до ТЦК.
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06.12.2025 20:33 Ответить
Коли в бюджеті буде 1трлн грн на зп військовим, сума , чесно, смішна , як для держбюджету, так і для держави Україна, так і для " партнерів". Тоді не будуть змушувати військовослужбовців ловити не військовослужбовців. Цим питанням буде займатись поліція і якщо її дії не будуть відповідати чинному законодавству, будемо доводити в судді. А ще знайдіть 20лямів длЯ підготвки, як на одного поліцейського.
А так святу, не підготовлену для цього людину, держава відправила на роботу, за яку вона сама не готова взятись, тому що всі дії всупереч основним законам. А так він йому : ти лох іди за 2коп(20 тисяч), а він дай мені відразу 15лямів. А шеф сказав; за 2 коп. ,Інших варіантів у мене не має.
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06.12.2025 22:51 Ответить
Путлер корейців,бангладешців, латиносів і африканців набрав,а ви громадянам своєї країни платите менше , ніж в цих бідних країнах зп військового при мирному житті.
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06.12.2025 22:55 Ответить
І мені ***** , хто буде платити, але 25млн в день чи в місяць, залежно від обставин має капати і це без податків
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06.12.2025 22:58 Ответить
6млн грн це прожитковий щоденний мінімум в країні
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06.12.2025 23:00 Ответить
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