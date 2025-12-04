Во Львове мужчина смертельно ранил ножом военнослужащего ТЦК и скрылся: он задержан. ФОТОрепортаж
Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Около 20:00 на перекрестке улиц Ефремова и Японская 30-летний местный житель нанес военному ножевое ранение, после чего применил газовый баллончик и скрылся. По предварительным данным следствия, нападение произошло именно в момент проверки документов.
Пострадавший военный - ветеран АТО - был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Врачи пытались спасти ему жизнь, однако ранение оказалось смертельным.
Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого. На месте инцидента обнаружили и изъяли нож.
Уголовное производство
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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І ще по суті події. Не робіть з бандита невинну жертву на яку напали нехороші люди. Цей ніж не з хозмагу і не з кухні. Це бандитській ніж ручної роботи. Якраз вбивати людей.
А ще людей хвилює ,що тилові диванні пацюки закликають з -закордонів ,пенсійних диванів та теплих заброньованих місць- незламно всіх бусифікувати ,щоб захищати їх хитру дупу .
І ще людей хвилює що влада та командування примушує вчиняти злочини та їх покриває .
Насилля і знущання над простим солдатом не береться нізвідки - воно починається зі злочинної бусифікаці ї і ставлення до новобранця як скотини. Це все ланки одного ланцюга .
Кожна тупа істота ,яка виправдовує бусифікацію та беззаконня - це МОСКАЛЬСЬКИЙ ДИВЕРСАНТ, САБОТОЖНИК ТА КОРИСНИЙ ІДІОТ КРЕМЛЯ на руках якого кров його ж співвітчизників .
чи у відповідь тільки можеш перднути стандартне: "ухилянт-бот"?
Це каже сцикун-ухилянт, що з переляку забіг до Нідерландів. Ой я не можу...
За його словами, 4 бики в формі намагались запакувати його в бус. Він почав відбиватись підручними засобами.
Цікаво що скажуть захисники хунвейбінів? Що чоловік мав підкорятися НЕЗАКОННИМ силовим діям?
Щойно я повноцінну підготовку відтарабанив командиром навчального взводу на БЗВП. Кадри в моєму взводі були різні, в т ч багато бусифікованих. Я щодня вислухував від мобілізованих доволі різкі заяви і дуже гострі питання.
І от згадайте. Я ремствував, що в нас неправильний народ, який не хоче захищати Україну? Я закликав когось відстрілювати?
Ні. Я вирішував проблеми моїх курсантів - наскільки вистачало сил. Я навчав їх всьому, що умію і що знаю.
Ще я з людьми, мобілізованими щойно - говорив. Багато. Я розповідав їм про те що СЗЧ - шлях у нікуди і пояснював чому. Я розповілав їм про фронт. Я казав як поводитися в тих чи інших ситуаціях - аби вижити. Які правила виконувати обов'язково, а що - міф. Ділився фронтовими лайфхаками...
У мене думки не виникало "відстрілювати" когось. Бо горе нам, якщо українці почнуть убивати українців.
Але ж то - я. Я ж порохобот. Я ж "втік з фронту бо знайшов тепле місце з підвищеною ЗП". Я ж "став як ка...п". Саме це мені розповідають прихильники діючої влади.
Оті самі прихильники, у яких в зриві мобілізації винні самі українці, а не влада, в якої бусифікація - реальнсть. А хто не хоче бусифікуватися - тих вони ладні відстрілювати - як більшовицький заградзагін.
Справді! Нащо реформа мобілізації? Нащо поліпшувати табори БЗВП? Нащо збирати кадри інструкторів, здатних навчати, а не гиркати? Нащо все це, якщо можна звинуватити у всьому народ і закликати "відстрілювати"?
Цікаво, прихильники чинної влади самі розуміють ЩО заявляють?
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А так святу, не підготовлену для цього людину, держава відправила на роботу, за яку вона сама не готова взятись, тому що всі дії всупереч основним законам. А так він йому : ти лох іди за 2коп(20 тисяч), а він дай мені відразу 15лямів. А шеф сказав; за 2 коп. ,Інших варіантів у мене не має.