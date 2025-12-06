Удар РФ по Славянску: количество пострадавших выросло до семи, среди них беременная женщина. Фоторепортаж (обновлено)
Сегодня, 6 декабря, российские войска сбросили на Славянск в Донецкой области авиабомбу, в результате чего есть раненые и повреждения.
Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне вечером сбросили на город авиабомбу. В результате атаки ранены шесть человек в возрасте от 38 до 69 лет.
Кроме того, повреждены 7 многоэтажек, 2 нежилых здания и 6 автомобилей.
"Не рискуйте своей жизнью и жизнью своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - призвал начальник ОВА.
По данным Донецкой областной прокуратуры, войска РФ нанесли удар по городу в 16:46, использовав ФАБ-250 из УМПК.
Авиабомба попала вблизи многоэтажного жилого дома. В результате обстрела ранены двое 38 и 69-летних мужчин и четыре женщин в возрасте 44, 60, 62 и 63 лет, которые находились в своих домах. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны.
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Впоследствии глава городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что количество раненых из-за российского удара авиабомбой по Славянску возросло до семи.
"Вражеский КАБ повредил 7 многоэтажек, 2 нежилых постройки, 6 автомобилей. К сожалению, семь человек получили ранения. Среди них – беременная женщина. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь", - сообщил чиновник.
Последствия удара
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