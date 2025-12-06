Удар РФ по Слов’янську: кількість постраждалих зросла до семи, серед них вагітна жінка. ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 6 грудня, російські війська скинули на Слов’янськ у Донецькій області авіабомбу, унаслідок чого є поранені та пошкодження.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни ввечері скинули на місто авіабомбу. Унаслідок атаки поранено шістьох людей від 38 до 69 років.
Крім того, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 нежитлові будівлі і 6 автівок.
"Не ризикуйте своїм життям і життям своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - закликав начальник ОВА.
За даними Донецької обласної прокуратури, війська РФ завдали удару по місту о 16:46, використавши "ФАБ-250" з УМПК.
Авіабомба влучила поблизу багатоповерхового житлового будинку. В результаті обстрілу поранено двох 38 і 69-річних чоловіків та чотирьох жінок віком 44, 60, 62 та 63 років, які перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і різані рани.
Оновлення
Згодом голова міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що кількість поранених через російський удар авіабомбою по Слов’янську зросла до семи.
"Ворожий КАБ пошкодив 7 багатоповерхівок, 2 нежитлові споруди, 6 автівок. На жаль, семеро людей отримали поранення. Серед них – вагітна жінка. Усім надається необхідна медична допомога", - повідомив чиновник.
Наслідки удару
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль