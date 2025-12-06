Удар РФ по Слов’янську: кількість постраждалих зросла до семи, серед них вагітна жінка. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 6 грудня, російські війська скинули на Слов’янськ у Донецькій області авіабомбу, унаслідок чого є поранені та пошкодження.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, росіяни ввечері скинули на місто авіабомбу. Унаслідок атаки поранено шістьох людей від 38 до 69 років.



Крім того, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 нежитлові будівлі і 6 автівок.

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"Не ризикуйте своїм життям і життям своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - закликав начальник ОВА.

За даними Донецької обласної прокуратури, війська РФ завдали удару по місту о 16:46, використавши "ФАБ-250" з УМПК.

Авіабомба влучила поблизу багатоповерхового житлового будинку. В результаті обстрілу поранено двох 38 і 69-річних чоловіків та чотирьох жінок віком 44, 60, 62 та 63 років, які перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і різані рани.

Оновлення

Згодом голова міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що кількість поранених через російський удар авіабомбою по Слов’янську зросла до семи.

"Ворожий КАБ пошкодив 7 багатоповерхівок, 2 нежитлові споруди, 6 автівок. На жаль, семеро людей отримали поранення. Серед них – вагітна жінка. Усім надається необхідна медична допомога", - повідомив чиновник.

Наслідки удару







