Два человека погибли и восемь ранены в результате ударов РФ по Харьковской области. ФОТО
Сегодня, 7 декабря, российские войска обстреляли Купянский и Чугуевский районы Харьковской области. В результате ударов врага есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, погибли двое мирных жителей, еще восемь человек пострадали.
Купянский район
Управляемой авиацией враг нанес удар по селу Подолы.
От травм погибла 70-летняя местная жительница. Также пострадала женщина 68 лет. Раненую доставили в больницу.
Чугуевский район
В результате обстрелов в Волчанской общине погиб гражданский мужчина. Кроме того, пострадали еще семь человек.
На место происшествия выехали полицейские. Правоохранители собирают доказательства военных преступлений армии РФ.
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