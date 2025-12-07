Два человека погибли и восемь ранены в результате ударов РФ по Харьковской области. ФОТО

Сегодня, 7 декабря, российские войска обстреляли Купянский и Чугуевский районы Харьковской области. В результате ударов врага есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, погибли двое мирных жителей, еще восемь человек пострадали.

Купянский район

Управляемой авиацией враг нанес удар по селу Подолы.

От травм погибла 70-летняя местная жительница. Также пострадала женщина 68 лет. Раненую доставили в больницу.

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Чугуевский район

В результате обстрелов в Волчанской общине погиб гражданский мужчина. Кроме того, пострадали еще семь человек.

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На место происшествия выехали полицейские. Правоохранители собирают доказательства военных преступлений армии РФ.