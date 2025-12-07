Двоє людей загинули і восьмеро поранені внаслідок ударів РФ по Харківщині. ФОТО

Сьогодні, 7 грудня, російські війська здійснили обстріли Купʼянського та Чугуївського районів Харківської області. Унаслідок ударів ворога є загиблі та поранені.

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, загинули двоє мирних мешканців, ще восьмеро людей постраждали.

Куп’янський район

Керованою авіацією ворог вдарив по селу Подоли.

Від травм загинула 70-річна місцева жителька. Також постраждала жінка 68 років. Поранену доставили до лікарні.

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Чугуївський район

Унаслідок обстрілів у Вовчанській громаді загинув цивільний чоловік. Крім того, постраждали ще семеро людей.

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На місця подій виїхали поліцейські. Правоохоронці збирають докази воєнних злочинів армії рф.