Великобритания усиливает подводную оборону из-за угрозы РФ. ФОТО

Великобритания инвестирует £14 млн в развитие подводных систем наблюдения и защиты. Проект "Атлантический бастион" интегрирует корабли, подводные лодки и беспилотники в единую сеть для защиты инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

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Старший офицер Королевской морской пехоты Великобритании обнародовал обновленную информацию о программе "Атлантический бастион" на фоне растущего беспокойства из-за последних действий России, в частности из-за деятельности шпионского судна "Янтарь", которое недавно зафиксировали вблизи британских вод.

Отмечается, что программа "Атлантический бастион", представленная в рамках Стратегического обзора обороны, будет сочетать автономные транспортные средства и системы искусственного интеллекта с военными кораблями и беспилотниками. Ее цель - выявление угроз подводной инфраструктуре и обеспечение ее защиты.

Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, что проект является "прямым ответом на активизацию российских подводных лодок и подводных аппаратов", включая инцидент с участием разведывательного корабля "Янтарь", который в прошлом месяце заметили в британских территориальных водах.

В текущем году проект получил совокупное финансирование в размере 14 млн фунтов стерлингов (примерно 18,3 млн долларов США) от Минобороны и промышленных партнеров. В Великобритании ожидают, что первые технологии в рамках программы могут начать применять уже в следующем году.

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В общей сложности 26 компаний из Великобритании и Европы подали свои разработки и предложения для участия в программе.

Как сообщается, министр обороны Джон Гилли посетил военно-морскую базу в Портсмуте, где ознакомился с рядом перспективных технологий, которые потенциально могут войти в "Атлантический бастион".

Фото: SG-1 Fathom / Фото: Sky News

Среди таких новинок - Rattler, дистанционно управляемая беспилотная лодка; экспериментальный подводный беспилотник Excalibur; а также SG-1 Fathom - подводный планер.

Фото: Ratllet / Фото: Sky News

Британия реагирует на подводные угрозы модернизацией обороны

"Не должно быть никаких сомнений относительно новых угроз, которые возникают перед Великобританией и нашими союзниками под водой, где соперники нацеливаются на инфраструктуру, которая является жизненно важной для нашей повседневной жизни", - подчеркнул Гилли.

Представитель Министерства обороны добавил, что "Атлантический бастион" интегрирует корабли, подводные лодки, самолеты и беспилотники в единую цифровую сеть наведения, которая будет работать на основе акустических технологий обнаружения с использованием искусственного интеллекта.

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