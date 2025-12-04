Британия и Норвегия создают объединенный флот для противодействия российским подводным лодкам, - британское Минобороны
Великобритания и Норвегия заключили "первое в своем роде оборонное соглашение" о создании объединенного флота для противодействия российским подводным лодкам и защиты критической инфраструктуры в Северной Атлантике.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Суть соглашения "Лунна-Гауз"
Соглашение "Лунна-Гауз", названное в честь базы на Шетландских островах, предусматривает создание флота из фрегатов типа 26 британского производства - восьми британских и по меньшей мере пяти норвежских кораблей. Договоренности основываются на предварительном контракте, когда в сентябре Лондон согласовал поставку Норвегии пяти новых военных кораблей на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов.
Стратегическая зона патрулирования
Новые суда будут патрулировать стратегический промежуток между Гренландией, Исландией и Великобританией, отслеживая активность российского флота и защищая подводные кабели и трубопроводы. Страны договорились действовать как один флот: совместно использовать базы, технологии и оборудование для оперативного развертывания сил.
Рост российской угрозы
Необходимость усиления морской безопасности возросла после того, как в британских водах заметили российский разведывательный корабль "Янтарь". По данным Лондона, количество российских судов, представляющих угрозу британским водам, увеличилось на 30% за последние два года.
Расширенное военное сотрудничество
Соглашение также предусматривает, что Великобритания присоединится к норвежской программе создания материнских кораблей для беспилотных систем поиска мин и подводной войны. Королевская морская пехота будет проходить круглогодичное обучение в Норвегии, а Норвегия продолжит модернизировать собственный флот, в частности получая новые ударные ракеты и расширяя сотрудничество с Великобританией по торпедам Sting Ray.
"Благодаря этому соглашению мы будем патрулировать Северную Атлантику как единое целое, вместе учиться в Арктике и разрабатывать передовое оборудование, которое обеспечит безопасность наших граждан сейчас и в будущем. Мы укрепляем европейскую безопасность и выполняем наш план "НАТО - превыше всего", - заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Велика Британія і Норвегія саме ті країни з ким Україні вартує максимально розвивати різностороннє співробітництво разом зі Швецією і Польщею.
Все равно зассут.