Британия и Норвегия создают объединенный флот для противодействия российским подводным лодкам, - британское Минобороны

Великобритания и Норвегия заключили "первое в своем роде оборонное соглашение" о создании объединенного флота для противодействия российским подводным лодкам и защиты критической инфраструктуры в Северной Атлантике.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Суть соглашения "Лунна-Гауз"

Соглашение "Лунна-Гауз", названное в честь базы на Шетландских островах, предусматривает создание флота из фрегатов типа 26 британского производства - восьми британских и по меньшей мере пяти норвежских кораблей. Договоренности основываются на предварительном контракте, когда в сентябре Лондон согласовал поставку Норвегии пяти новых военных кораблей на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Стратегическая зона патрулирования

Новые суда будут патрулировать стратегический промежуток между Гренландией, Исландией и Великобританией, отслеживая активность российского флота и защищая подводные кабели и трубопроводы. Страны договорились действовать как один флот: совместно использовать базы, технологии и оборудование для оперативного развертывания сил.

Рост российской угрозы

Необходимость усиления морской безопасности возросла после того, как в британских водах заметили российский разведывательный корабль "Янтарь". По данным Лондона, количество российских судов, представляющих угрозу британским водам, увеличилось на 30% за последние два года.

Расширенное военное сотрудничество

Соглашение также предусматривает, что Великобритания присоединится к норвежской программе создания материнских кораблей для беспилотных систем поиска мин и подводной войны. Королевская морская пехота будет проходить круглогодичное обучение в Норвегии, а Норвегия продолжит модернизировать собственный флот, в частности получая новые ударные ракеты и расширяя сотрудничество с Великобританией по торпедам Sting Ray.

"Благодаря этому соглашению мы будем патрулировать Северную Атлантику как единое целое, вместе учиться в Арктике и разрабатывать передовое оборудование, которое обеспечит безопасность наших граждан сейчас и в будущем. Мы укрепляем европейскую безопасность и выполняем наш план "НАТО - превыше всего", - заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

