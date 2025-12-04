РУС
Британия и Норвегия создают объединенный флот для противодействия российским подводным лодкам, - британское Минобороны

Министры обороны Норвегии и Великобритании подписывают соглашение "Лунна-Хауз"

Великобритания и Норвегия заключили "первое в своем роде оборонное соглашение" о создании объединенного флота для противодействия российским подводным лодкам и защиты критической инфраструктуры в Северной Атлантике.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Суть соглашения "Лунна-Гауз"

Соглашение "Лунна-Гауз", названное в честь базы на Шетландских островах, предусматривает создание флота из фрегатов типа 26 британского производства - восьми британских и по меньшей мере пяти норвежских кораблей. Договоренности основываются на предварительном контракте, когда в сентябре Лондон согласовал поставку Норвегии пяти новых военных кораблей на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Стратегическая зона патрулирования

Новые суда будут патрулировать стратегический промежуток между Гренландией, Исландией и Великобританией, отслеживая активность российского флота и защищая подводные кабели и трубопроводы. Страны договорились действовать как один флот: совместно использовать базы, технологии и оборудование для оперативного развертывания сил.

Рост российской угрозы

Необходимость усиления морской безопасности возросла после того, как в британских водах заметили российский разведывательный корабль "Янтарь". По данным Лондона, количество российских судов, представляющих угрозу британским водам, увеличилось на 30% за последние два года.

Расширенное военное сотрудничество

Соглашение также предусматривает, что Великобритания присоединится к норвежской программе создания материнских кораблей для беспилотных систем поиска мин и подводной войны. Королевская морская пехота будет проходить круглогодичное обучение в Норвегии, а Норвегия продолжит модернизировать собственный флот, в частности получая новые ударные ракеты и расширяя сотрудничество с Великобританией по торпедам Sting Ray.

"Благодаря этому соглашению мы будем патрулировать Северную Атлантику как единое целое, вместе учиться в Арктике и разрабатывать передовое оборудование, которое обеспечит безопасность наших граждан сейчас и в будущем. Мы укрепляем европейскую безопасность и выполняем наш план "НАТО - превыше всего", - заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

Великобритания (5208) Норвегия (776) россия (98243) флот (853)
Прекрасно... Чорне море - наше, а Північне - британсько-норвезьке... Саме через Північне море, повз береги Норвегії та Великобританії, проходять маршрути кацапських кораблів, з "Севморфлота"... По Чорному морю плавають уже "с аглядкай" - хай і по Півнчному так шастають...
показать весь комментарий
04.12.2025 17:56 Ответить
😁😁😂
показать весь комментарий
04.12.2025 18:08 Ответить
Гарна новина.
Велика Британія і Норвегія саме ті країни з ким Україні вартує максимально розвивати різностороннє співробітництво разом зі Швецією і Польщею.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:20 Ответить
Страх. Какой смысл в объдиненном флоте если, всё одно будет страшно выстрелить в сторону кацапов?
Все равно зассут.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:30 Ответить
А хіба НАТО не для того створювалось ?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:34 Ответить
На самом деле вот подобные договора это и есть база на которой и будет формироваться новое НАТО. Состав стран там будет уже другой. Там будут те, кто действительно считает раху своим потенциальным противником. Но это только начало. Очень долгий будет процесс. У нас как раз есть шанс стать частью этого нового союза который назревал уже давно, в отличии от членства в НАТО. Он и придет на смену уже устаревшего и недееспособного НАТО. Но это лет 5-10 минимум. Скорее всего даже больше учитывая евробюрократию. ***** будет дураком если будет столько ждать.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:30 Ответить
 
 