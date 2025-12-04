Британія та Норвегія створюють об’єднаний флот для протидії російським субмаринам, - британське Міноборони

Велика Британія та Норвегія уклали "першу свого роду оборонну угоду" про створення об’єднаного флоту для протидії російським субмаринам та захисту критичної інфраструктури в Північній Атлантиці.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Суть угоди "Лунна-Гауз"

Угода "Лунна-Гауз", названа на честь бази на Шетландських островах, передбачає створення флоту з фрегатів типу 26 британського виробництва - восьми британських та щонайменше п’яти норвезьких кораблів. Домовленості спираються на попередній контракт, коли у вересні Лондон погодив постачання Норвегії п’яти нових військових кораблів на суму 10 мільярдів фунтів стерлінгів.

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Стратегічна зона патрулювання

Нові судна патрулюватимуть стратегічний проміжок між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, відстежуючи активність російського флоту та захищаючи підводні кабелі й трубопроводи. Країни домовилися діяти як один флот: спільно використовувати бази, технології та обладнання для оперативного розгортання сил.

Зростання російської загрози

Необхідність посилення морської безпеки зросла після того, як у британських водах помітили російський розвідувальний корабель "Янтар". За даними Лондона, кількість російських суден, які становлять загрозу британським водам, збільшилася на 30% за останні два роки.

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Розширена військова співпраця

Угода також передбачає, що Велика Британія приєднається до норвезької програми створення материнських кораблів для безпілотних систем пошуку мін та підводної війни. Королівська морська піхота проходитиме цілорічні навчання в Норвегії, а Норвегія продовжить модернізувати власний флот, зокрема отримуючи нові ударні ракети та розширюючи співпрацю з Британією щодо торпед Sting Ray.

"Завдяки цій угоді ми будемо патрулювати Північну Атлантику як єдине ціле, разом навчатися в Арктиці та розробляти передове обладнання, яке забезпечить безпеку наших громадян зараз і в майбутньому. Ми посилюємо європейську безпеку та виконуємо наш план "НАТО - понад усе"", - заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі.

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