Велика Британія посилює підводну оборону через загрозу РФ. ФОТО

Велика Британія інвестує £14 млн у розвиток підводних систем спостереження та захисту. Проєкт "Атлантичний бастіон" інтегрує кораблі, субмарини та безпілотники в єдину мережу для захисту інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

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Старший офіцер Королівської морської піхоти Великої Британії оприлюднив оновлену інформацію щодо програми "Атлантичний бастіон" на тлі зростаючого занепокоєння через останні дії Росії, зокрема через діяльність шпигунського судна "Янтарь", яке нещодавно зафіксували поблизу британських вод.

Зазначається, що програма "Атлантичний бастіон", представлена в межах Стратегічного огляду оборони, поєднуватиме автономні транспортні засоби та системи штучного інтелекту з військовими кораблями та безпілотниками. Її мета - виявлення загроз підводній інфраструктурі та забезпечення її захисту.

Міністерство оборони Великої Британії наголосило, що проєкт є "прямою відповіддю на активізацію російських підводних човнів і підводних апаратів", включно з інцидентом за участі розвідувального корабля "Янтарь", який минулого місяця помітили у британських територіальних водах.

У поточному році проєкт отримав сукупне фінансування в розмірі 14 млн фунтів стерлінгів (приблизно 18,3 млн доларів США) від Міноборони та промислових партнерів. У Британії очікують, що перші технології в межах програми можуть почати застосовувати вже наступного року.

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Загалом 26 компаній із Великої Британії та Європи подали свої розробки та пропозиції для участі у програмі.

Як повідомляється, міністр оборони Джон Гілі відвідав військово-морську базу в Портсмуті, де ознайомився з низкою перспективних технологій, які потенційно можуть увійти до "Атлантичного бастіону".

Фото: SG-1 Fathom / Фото: Sky News

Серед таких новинок - Rattler, дистанційно керований безпілотний човен; експериментальний підводний безпілотник Excalibur; а також SG-1 Fathom - підводний планер.

Фото: Ratllet / Фото: Sky News

Британія реагує на підводні загрози модернізацією оборони

"Не повинно бути жодних сумнівів щодо нових загроз, які постають перед Великою Британією та нашими союзниками під водою, де суперники націлюються на інфраструктуру, що є життєво важливою для нашого повсякденного життя", - підкреслив Гілі.

Представник Міністерства оборони додав, що "Атлантичний бастіон" інтегрує кораблі, підводні човни, літаки та безпілотники в єдину цифрову мережу наведення, яка працюватиме на основі акустичних технологій виявлення з використанням штучного інтелекту.

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