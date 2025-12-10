Заплатили админу телеграм-канала по $8 тыс. за микроавтобус: на Одесщине задержаны 10 уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
В Одесской области пограничники остановили микроавтобус "Mersedes" иностранной регистрации, заполненный мужчинами призывного возраста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Водитель и десять пассажиров пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.
По данным пограничников, желающие выехать в Молдову воспользовались услугами администратора телеграм-канала. Тот оставил для них в Одессе микроавтобус и ключи, а каждый из пассажиров заранее заплатил по 8 тысяч долларов на криптокошелек организатора. Одному из мужчин предложили ехать бесплатно - при условии, что он сядет за руль и будет выполнять указания, фактически став пособником.
Побег не удался, поскольку микроавтобус остановили недалеко от госграницы. Во время следственных действий изъяли автомобиль, мобильные терминалы и радиостанции.
Водителю объявили о подозрении по ст. 332 УК и избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 242 тыс. грн. В отношении десяти пассажиров и водителя составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП, дела направили в суд.
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