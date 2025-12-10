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Заплатили адміну телеграм-каналу по $8 тис. за мікроавтобус: на Одещині затримано 10 ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Одещині прикордонники зупинили мікроавтобус "Merсedes" іноземної реєстрації, заповнений чоловіками призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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Водій і десятеро пасажирів намагалися незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

За даними прикордонників, охочі виїхати до Молдови скористалися послугами адміна телеграм-каналу. Той залишив для них у Одесі мікроавтобус і ключі, а кожен із пасажирів наперед сплатив по 8 тисяч доларів на криптогаманець організатора. Одному з чоловіків запропонували їхати безплатно - за умови, що він сяде за кермо та виконуватиме вказівки, фактично ставши пособником.

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На Одещині затримали мікроавтобус із 10 ухилянтами
Фото: ДПСУ

Втеча не вдалася, оскільки мікроавтобус зупинили неподалік держкордону. Під час слідчих дій вилучили автівку, мобільні термінали та радіостанції.

Водію оголосили про підозру за ст. 332 ККУ та обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у 242 тис. грн. Стосовно десяти пасажирів і водія склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи направили до суду.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6499) Одеська область (4245) ухилянти (1517)
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