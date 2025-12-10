Заплатили адміну телеграм-каналу по $8 тис. за мікроавтобус: на Одещині затримано 10 ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Одещині прикордонники зупинили мікроавтобус "Merсedes" іноземної реєстрації, заповнений чоловіками призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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Водій і десятеро пасажирів намагалися незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

За даними прикордонників, охочі виїхати до Молдови скористалися послугами адміна телеграм-каналу. Той залишив для них у Одесі мікроавтобус і ключі, а кожен із пасажирів наперед сплатив по 8 тисяч доларів на криптогаманець організатора. Одному з чоловіків запропонували їхати безплатно - за умови, що він сяде за кермо та виконуватиме вказівки, фактично ставши пособником.

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Втеча не вдалася, оскільки мікроавтобус зупинили неподалік держкордону. Під час слідчих дій вилучили автівку, мобільні термінали та радіостанції.

Водію оголосили про підозру за ст. 332 ККУ та обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у 242 тис. грн. Стосовно десяти пасажирів і водія склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи направили до суду.

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