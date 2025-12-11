Военнослужащего Андрея Киризюка первым похоронили на обновленном поле почетных захоронений во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове 11 декабря простились с военным Андреем Киризюком. Он стал первым, кого похоронили на поле почетных захоронений № 87 - территории, известной как бывший "Холм славы", входящей в комплекс Лычаковского кладбища.

Об этом сообщила корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня мы, к сожалению, начали захоронения на поле почетных захоронений, на бывшем поле так называемого "Холма славы". Здесь, на этом месте, нет ни одного камешка, который напоминал бы нам о тоталитарном советском режиме. Сегодня это место славы и почестей наших украинских героев", - подчеркнул руководитель делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте погиб один из первых пластунов Николаева Владимир Яковлев

О Киризюке

Андрей Киризюк - уроженец молдавского Тирасполя, образование получал во Львове. Он был участником ООС, а с начала полномасштабного вторжения служил на Донецком направлении в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. У погибшего остались родители и брат.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": В бою за Украину погиб военный и ультрас футбольного клуба "Кремень" Виталий Кандыба. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее городские власти сообщали, что на поле почетных захоронений, известном как Марсово поле, заканчиваются места для захоронения военных. Последними, кого там похоронили, были Дмитрий Митюк и Иван Белоус - церемония состоялась 10 декабря.

Новую локацию выбрали после завершения в июле 2025 года эксгумации захоронений российских и советских военных, погибших в мировых войнах. По словам Бойко, территорию подготовили с учетом предложений общественности и экспертов, а также обеспечили доступность и инфраструктуру.

Он добавил, что это тактическое решение, тогда как в перспективе город планирует создать большой мемориал для воинов после завершения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб 21-летний боец "Азова" Дмитрий Островский. ФОТО