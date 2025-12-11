Военнослужащего Андрея Киризюка первым похоронили на обновленном поле почетных захоронений во Львове. ФОТОрепортаж
Во Львове 11 декабря простились с военным Андреем Киризюком. Он стал первым, кого похоронили на поле почетных захоронений № 87 - территории, известной как бывший "Холм славы", входящей в комплекс Лычаковского кладбища.
Об этом сообщила корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы, к сожалению, начали захоронения на поле почетных захоронений, на бывшем поле так называемого "Холма славы". Здесь, на этом месте, нет ни одного камешка, который напоминал бы нам о тоталитарном советском режиме. Сегодня это место славы и почестей наших украинских героев", - подчеркнул руководитель делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко.
О Киризюке
Андрей Киризюк - уроженец молдавского Тирасполя, образование получал во Львове. Он был участником ООС, а с начала полномасштабного вторжения служил на Донецком направлении в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. У погибшего остались родители и брат.
Что предшествовало?
Ранее городские власти сообщали, что на поле почетных захоронений, известном как Марсово поле, заканчиваются места для захоронения военных. Последними, кого там похоронили, были Дмитрий Митюк и Иван Белоус - церемония состоялась 10 декабря.
Новую локацию выбрали после завершения в июле 2025 года эксгумации захоронений российских и советских военных, погибших в мировых войнах. По словам Бойко, территорию подготовили с учетом предложений общественности и экспертов, а также обеспечили доступность и инфраструктуру.
Он добавил, что это тактическое решение, тогда как в перспективе город планирует создать большой мемориал для воинов после завершения войны.
