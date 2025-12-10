Защищая Украину, погиб 21-летний боец "Азова" Дмитрий Островский. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 21-летний боец полка "Азов" Дмитрий Островский (позывной Сойер).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

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Дмитрий присоединился к рядам защитников в 2023 году, как только ему исполнилось 18 лет. Парень пошел по стопам своего отца — позывной Марк, который является ветераном АТО и после 2022 года также присоединился к рядам военных.

За три года службы Сойер получил несколько ранений, однако после каждого возвращался на фронт и продолжал защищать Украину.

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Дмитрий был пехотинцем и, как он сам говорил, штурмовиком. Воевал на Запорожском направлении, под Кременной, Серебрянским лесом и на других участках фронта.

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