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Защищая Украину, погиб 21-летний боец "Азова" Дмитрий Островский. ФОТО
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 21-летний боец полка "Азов" Дмитрий Островский (позывной Сойер).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Дмитрий присоединился к рядам защитников в 2023 году, как только ему исполнилось 18 лет. Парень пошел по стопам своего отца — позывной Марк, который является ветераном АТО и после 2022 года также присоединился к рядам военных.
За три года службы Сойер получил несколько ранений, однако после каждого возвращался на фронт и продолжал защищать Украину.
Дмитрий был пехотинцем и, как он сам говорил, штурмовиком. Воевал на Запорожском направлении, под Кременной, Серебрянским лесом и на других участках фронта.
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+38 Александр Чуднивец #474549
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+28 ПравдаЛюбка
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