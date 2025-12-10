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Новости Фото Потери Украины
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Защищая Украину, погиб 21-летний боец "Азова" Дмитрий Островский. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 21-летний боец полка "Азов" Дмитрий Островский (позывной Сойер).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

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погиб боец Азова Островский

Дмитрий присоединился к рядам защитников в 2023 году, как только ему исполнилось 18 лет. Парень пошел по стопам своего отца — позывной Марк, который является ветераном АТО и после 2022 года также присоединился к рядам военных.

За три года службы Сойер получил несколько ранений, однако после каждого возвращался на фронт и продолжал защищать Украину.

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погиб боец Азова Островский

Дмитрий был пехотинцем и, как он сам говорил, штурмовиком. Воевал на Запорожском направлении, под Кременной, Серебрянским лесом и на других участках фронта.

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Национальная гвардия (2484) потери (4818) Азов (941)
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Топ комментарии
+38
Щира вдячність шана та повага справжньому чоловіку та воїну...
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10.12.2025 20:45 Ответить
+30
Жаль молодого хлопця, герой, козак. Земля пухом і вічна памʼять
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10.12.2025 20:46 Ответить
+28
Вічна пам'ять Герою, який віддав своє життя за вільну Україну! Царство небесне! Родині співчуття!
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10.12.2025 20:49 Ответить

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