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Захищаючи Україну, загинув 21-річний боєць "Азову" Дмитро Островський. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 21-річний боєць полку "Азов" Дмитро Островський (позивний Соєр).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

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загинув боєць Азову Островський

Дмитро долучився до лав захисників у 2023 році, щойно йому виповнилося 18 років. Хлопець пішов шляхом свого батька — позивний Марк, який є ветераном АТО та після 2022 року також долучився до лав військових.

За три роки служби Соєр мав декілька поранень, проте після кожного повертався на фронт та продовжував боронити Україну.

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загинув боєць Азову Островський

Дмитро був піхотинцем та, як він сам казав, штурмовиком. Воював на Запорізькому напрямку, під Кремінною, Серебрянським лісом та на інших ділянках фронту.

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Автор: 

НГУ Національна гвардія (1848) втрати (4796) Азов (925)
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Топ коментарі
+38
Щира вдячність шана та повага справжньому чоловіку та воїну...
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10.12.2025 20:45 Відповісти
+30
Жаль молодого хлопця, герой, козак. Земля пухом і вічна памʼять
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10.12.2025 20:46 Відповісти
+28
Вічна пам'ять Герою, який віддав своє життя за вільну Україну! Царство небесне! Родині співчуття!
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10.12.2025 20:49 Відповісти

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