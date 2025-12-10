Захищаючи Україну, загинув 21-річний боєць "Азову" Дмитро Островський. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 21-річний боєць полку "Азов" Дмитро Островський (позивний Соєр).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

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Дмитро долучився до лав захисників у 2023 році, щойно йому виповнилося 18 років. Хлопець пішов шляхом свого батька — позивний Марк, який є ветераном АТО та після 2022 року також долучився до лав військових.

За три роки служби Соєр мав декілька поранень, проте після кожного повертався на фронт та продовжував боронити Україну.

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Дмитро був піхотинцем та, як він сам казав, штурмовиком. Воював на Запорізькому напрямку, під Кремінною, Серебрянським лісом та на інших ділянках фронту.

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