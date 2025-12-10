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Захищаючи Україну, загинув 21-річний боєць "Азову" Дмитро Островський. ФОТО
Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 21-річний боєць полку "Азов" Дмитро Островський (позивний Соєр).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Дмитро долучився до лав захисників у 2023 році, щойно йому виповнилося 18 років. Хлопець пішов шляхом свого батька — позивний Марк, який є ветераном АТО та після 2022 року також долучився до лав військових.
За три роки служби Соєр мав декілька поранень, проте після кожного повертався на фронт та продовжував боронити Україну.
Дмитро був піхотинцем та, як він сам казав, штурмовиком. Воював на Запорізькому напрямку, під Кремінною, Серебрянським лісом та на інших ділянках фронту.
Топ коментарі
+38 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар10.12.2025 20:45 Відповісти Посилання
+30 vlad podolsky
показати весь коментар10.12.2025 20:46 Відповісти Посилання
+28 ПравдаЛюбка
показати весь коментар10.12.2025 20:49 Відповісти Посилання
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