Артиллерия и FPV-дроны: оккупанты нанесли удар по Никопольщине, есть раненые. ФОТОрепортаж
Российские войска в течение суток 21 декабря обстреливали райцентр и громады Никопольского района из тяжелой артиллерии и FPV-дронов. В результате обстрелов ранения получили двое гражданских.
Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
По райцентру, Покровской, Марганецкой и Мировской громадам Никопольщины противник бил из тяжелой артиллерии, FPV-дронами. Пострадали 86-летняя женщина и мужчина 65 лет. Состояние обоих – средней тяжести.
В населенных пунктах повреждены 3 многоквартирных и 8 частных домов. Разрушены инфраструктура, 2 сельскохозяйственных предприятия, медицинское учреждение и центр. Разрушены гаражи, хозяйственные постройки, линия электропередач.
Синельниковский район
Беспилотник россияне направили также на Покровскую громаду Синельниковского района. Люди уцелели, и это главное.
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