Работаем над увеличением доступных объемов электричества для Днепропетровщины, - Кулеба

Минразвития громад и территорий совместно с Минэнерго в настоящее время разрабатывают решение по увеличению объемов электроснабжения для Днепропетровской области с учетом ее нагрузки как прифронтового региона с развитой военной логистикой и мощной промышленностью.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Энергетика

"Совместно с Минэнерго работаем над увеличением доступных объемов электроэнергии для области и балансировкой нагрузки в сетях. Днепропетровщина должна получать объемы, соответствующие ее фактической нагрузке как прифронтового региона с военной логистикой и крупной промышленностью. Задача - обеспечить более прогнозируемую работу экономики, коммунальной инфраструктуры и социальных объектов области", - отметил он.

Отопительный сезон

По его словам, это напрямую влияет и на то, как область проходит отопительный сезон. Несмотря на постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, теплоснабжение в общинах обеспечено, в том числе в Кривом Роге.

"Параллельно громады усиливают собственную энергетическую способность. Развитие когенерации дает практический эффект для стабильности теплоснабжения. Осмотрели один из таких объектов - одна установка обеспечивает теплом более четырех тысяч жителей и снижает нагрузку на электросети", - добавил Кулеба.

