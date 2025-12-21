РУС
Работаем над увеличением доступных объемов электричества для Днепропетровщины, - Кулеба

Минразвития громад и территорий совместно с Минэнерго в настоящее время разрабатывают решение по увеличению объемов электроснабжения для Днепропетровской области с учетом ее нагрузки как прифронтового региона с развитой военной логистикой и мощной промышленностью.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Совместно с Минэнерго работаем над увеличением доступных объемов электроэнергии для области и балансировкой нагрузки в сетях. Днепропетровщина должна получать объемы, соответствующие ее фактической нагрузке как прифронтового региона с военной логистикой и крупной промышленностью. Задача - обеспечить более прогнозируемую работу экономики, коммунальной инфраструктуры и социальных объектов области", - отметил он.

По его словам, это напрямую влияет и на то, как область проходит отопительный сезон. Несмотря на постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, теплоснабжение в общинах обеспечено, в том числе в Кривом Роге.

"Параллельно громады усиливают собственную энергетическую способность. Развитие когенерации дает практический эффект для стабильности теплоснабжения. Осмотрели один из таких объектов - одна установка обеспечивает теплом более четырех тысяч жителей и снижает нагрузку на электросети", - добавил Кулеба.

у Дніпрі світла немає по 12-17 годин на добу, а те що є дають в ночі коли всі сплять, в день реально 3.5 години, і частково ще припадають на той час коли всі на роботі. Централізованої гарячої води у Дніпрі немає вже 30 років, купа висоток з електроплитами та ще й електроплавленням. Без електрики все це перетворюється на промерзлі гроби у яких навіть чаю немає можливості нагріти.
21.12.2025 14:18 Ответить
Якби ви менше п а більше р
21.12.2025 15:22 Ответить
 
 