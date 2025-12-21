Працюємо над збільшенням доступних обсягів електрики для Дніпропетровщини, - Кулеба
Мінрозвитку громад і територій спільно з Міненерго наразі опрацьовують рішення щодо збільшення обсягів електропостачання для Дніпропетровщини з урахуванням її навантаження як прифронтового регіону з розвиненою воєнною логістикою та потужною промисловістю.
Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Енергетика
"Разом із Міненерго працюємо над збільшенням доступних обсягів електроенергії для області та балансуванням навантаження в мережах. Дніпропетровщина має отримувати обсяги, які відповідають її фактичному навантаженню як прифронтового регіону з воєнною логістикою та великою промисловістю. Завдання - забезпечити більш прогнозовану роботу економіки, комунальної інфраструктури та соціальних об’єктів області", - зауважив він.
Опалювальний сезон
За його словами, це безпосередньо впливає й на те, як область проходить опалювальний сезон. Попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, теплопостачання в громадах забезпечене, у тому числі в Кривому Розі.
"Паралельно громади посилюють власну енергетичну спроможність. Розвиток когенерації дає практичний ефект для стабільності теплопостачання. Оглянули один із таких об’єктів - одна установка забезпечує теплом понад чотири тисячі мешканців і знижує навантаження на електромережі", - додав Кулеба.
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