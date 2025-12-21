Артилерія і FPV-дрони: окупанти вдарили по Нікопольщині, є поранені. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом доби 21 грудня били по райцентру та громадах Нікопольського району з важкої артилерії й FPV-дронів. Внаслідок обстрілів поранення дістали двоє цивільних.

Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

По райцентру, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах Нікопольщини противник бив з важкої артилерії, FPV-дронами. Постраждали 86-річна жінка та чоловік 65 років. Стан обох – середньої важкості.

Також читайте: Майже 147 тис. людей евакуйовано із 1 червня з прифронтових територій, - Мінрозвитку

У населених пунктах пошкоджені 3 багатоквартирні й 8 приватних будинків. Понівечені інфраструктура, 2 сільськогосподарські підприємства, медичні заклад і центр. Потрощені гаражі, господарські споруди, лінія електропередач.

Синельниківський район

Безпілотник росіяни скерували також на Покровську громаду Синельниківщини. Люди вціліли й це головне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюємо над збільшенням доступних обсягів електрики для Дніпропетровщини, - Кулеба

















