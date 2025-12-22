В Херсонской области в результате российских обстрелов один человек погиб и трое ранены. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки по правобережью Херсонской области войска РФ обстреливали из артиллерии, реактивных систем залпового огня, применяли БПЛА различных типов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
От вражеских атак пострадали Херсон, Антоновка, Софиевка, Кизомыс, Молодежное, Днепровское, Инженерное, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Белозерка, Янтарное, Велетенское, Берислав, Новорайск, Осокоровка, Новоалександровка, Отрадокаменка, Бургунка, Львово, Ольговка, Казацкое, Веселое.
Последствия обстрелов
Зафиксированы повреждения многоквартирного и четырех частных домов, объекта критической инфраструктуры, коммунального предприятия, административных и промышленных зданий, гаражного кооператива, автомобиля, забора.
В Текстильном FPV-дроном российские военные нанесли удар по частному дому, который поврежден. Еще один частный дом поврежден в результате артобстрела в Инженерном.
В Днепровском районе Херсона под вражеский артобстрел попал 70-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и открытым огнестрельным переломом ноги. Повреждения получило промышленное здание.
Из-за сброса взрывчатки с БПЛА 35-летний мужчина и 27-летняя женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей.
В поврежденной квартире одного из многоквартирных домов обнаружено тело 46-летнего мужчины, получившего смертельные ранения во время артобстрела 16 декабря.
Из артиллерии войска РФ обстреливали Центральный район. Повреждены коммунальное предприятие, административное здание, гаражный кооператив и забор.
Также по Днепровскому и Центральному районам оккупанты били из реактивных систем залпового огня.
Артиллерийским огнем поврежден многоквартирный дом и автомобиль в микрорайоне "Корабел".
Под артиллерийским обстрелом врага находился и микрорайон "Северный", там повреждены два частных дома.
Все службы оперативно присоединились к ликвидации последствий вражеских обстрелов, полиция собирала доказательства военных преступлений военных РФ.
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