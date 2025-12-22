На Херсонщині в результаті російських обстрілів одна людина загинула та троє поранено. ФОТОрепортаж

Минулої доби по правобережжю Херсонської області війська РФ били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували БпЛА різних типів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Від ворожих атак потерпали Херсон, Антонівка, Софіївка, Кізомис, Молодіжне, Дніпровське, Інженерне, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Білозерка, Янтарне, Велетенське, Берислав, Новорайськ, Осокорівка, Новоолександрівка, Одрадокам’янка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Козацьке, Веселе.

Наслідки обстрілів

Зафіксовано пошкодження багатоквартирного та чотирьох приватних будинків, об’єкта критичної інфраструктури, комунального підприємства, адміністративної та промислової будівель, гаражного кооперативу, автомобіля, паркана.

У Текстильному FPV-дроном російські військові вдарили по приватному будинку, який пошкоджено. Ще один приватний будинок пошкоджено в результаті артобстрілу в Інженерному.

У Дніпровському районі Херсона під ворожий артобстріл потрапив 70-річний чоловік. Його ушпиталили з вибуховою травмою та відкритим вогнепальним переломом ноги. Зазнала пошкоджень промислова будівля.

Через скид вибухівки з БпЛА 35-річний чоловік та 27-річна жінка отримали мінно-вибухові травми й уламкові поранення кінцівок.

У пошкодженій квартирі одного з багатоквартирних будинків виявлено тіло 46-річного чоловіка, який отримав смертельні поранення під час артобстрілу 16-го грудня.

З артилерії війська РФ гатили по Центральному району. Пошкоджено комунальне підприємство, адміністративну будівлю, гаражний кооператив та паркан.

Також по Дніпровському та Центральному районах окупанти били з реактивних систем залпового вогню.

Артилерійським вогнем пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль у мікрорайоні "Корабел".

Під артилерійським обстрілом ворога перебував і мікрорайон "Північний", там пошкоджено два приватні будинки.

Усі служби оперативно доєднувалися до ліквідації наслідків ворожих обстрілів, поліція збирала докази воєнних злочинів військових РФ.









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