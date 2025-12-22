За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 600 ударов по Запорожской области: повреждены дома и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ
За сутки оккупанты нанесли 595 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковала РФ?
Войска РФ нанесли 1 авиационный удар по Зализнычному.
344 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Григоровку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Плавни, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандеевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Зеленое, Варваровку, Сладкое, Доброполье и Новое Запорожье.
6 обстрелов из РСЗО накрыли Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Малую Токмачку и Доброполье.
244 артиллерийских удара нанесены по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чарового, Зеленого, Варваровки, Сладкого, Доброполья, Нового Запорожья и Преображенки.
Последствия вражеских ударов
В течение суток полицейские зарегистрировали 12 сообщений о поврежденных и разрушенных квартирах, частных домовладениях, придомовых территориях и автомобилях граждан.
Последствия вражеских обстрелов задокументировали сотрудники полиции и УСБУ. По фактам военных преступлений открыты уголовные производства.
Мирные жители не пострадали.
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