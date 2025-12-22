Минулої доби окупанти завдали майже 600 ударів по Запорізькій області: пошкоджені будинки та авто. ФОТОрепортаж
Впродовж доби окупанти завдали 595 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакувала РФ?
Війська рф здійснили один авіаційний удар по Залізничному.
344 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Григорівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Плавні, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке, Добропілля та Нове Запоріжжя.
6 обстрілів із РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку та Добропілля.
244 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого, Добропілля, Нового Запоріжжя та Преображенки.
Наслідки ворожих ударів
Упродовж доби поліцейські зареєстрували 12 повідомлень про пошкоджені та зруйновані квартири, приватні домоволодіння, прибудинкові території та автомобілі громадян.
Наслідки ворожих обстрілів задокументували працівники поліції та УСБУ. За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження.
Мирні жителі не постраждали.
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