2 человека погибли, еще 5 - получили ранения вследствие обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ обстреливали правобережье Херсонской области из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, применяли БПЛА различных типов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Белозерка, Суханово, Берислав, Томина Балка, Дудчаны, Новорайск, Нововоронцовка, Урожайное, Понятовка, Кизомыс, Антоновка, Софиевка, Приднепровское, Молодежное, Надеевка, Велетенское, Садовое, Комышаны, Бургунка, Веселое, Змиевка, Золотая Балка, Ивановка, Казацкое, Львово, Надднепрянское, Новоберислав, Новотягинка, Одрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Токаровка, Червоный Маяк, Широкая Балка и город Херсон.

Последствия обстрелов

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 2 частных дома. Также оккупанты повредили троллейбусную сеть и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 получили ранения.

Российские военные атаковали FPV-дроном Томину Балку. Вследствие удара смертельные ранения получил 44-летний мужчина. Его 51-летний односельчанин получил множественные ранения.

Стало известно о гибели в Днепровском районе Херсона 56-летнего мужчины, на которого военные РФ сбросили взрывчатку с БПЛА.

На местах российских атак работали все профильные службы, которые ликвидировали и документировали последствия обстрелов.







Читайте также: На восстановление Каховской дамбы нужно 2 млрд евро, - Зеленский