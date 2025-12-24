2 людей загинуло, ще 5 - дістали поранення внаслідок обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ обстрілювали правобережжя Херсонської області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, застосовували БпЛА різних типів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Суханове, Берислав, Томина Балка, Дудчани, Новорайськ, Нововоронцовка, Урожайне, Понятівка, Кізомис, Антонівка, Софіївка, Придніпровське, Молодіжне, Надіївка, Велетенське, Садове, Комишани, Бургунка, Веселе, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Львове, Наддніпрянське, Новоберислав, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Токарівка, Червоний Маяк, Широка Балка та місто Херсон.

Наслідки обстрілів

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили тролейбусну мережу та приватний автомобіль.

Через російську агресію 2 людей загинуло, ще 5 - дістали поранення.

Російські військові атакували FPV-дроном Томину Балку. Внаслідок удару смертельні поранення отримав 44-річний чоловік. Його 51-річний односелець дістав множинні поранення.

Стало відомо про загибель у Дніпровському районі Херсона 56-річного чоловіка, на якого військові РФ скинули вибухівку з БпЛА..

На місцях російських атак працювали всі профільні служби, які ліквідовували та документували наслідки обстрілів.







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