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Новости Фото Памятник дрону Баба Яга
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ГУР благодарит: в Вишневом на Киевщине открыли памятник легендарному дрону "Баба Яга". ФОТОРЕПОРТАЖ

23 декабря 2025 года в городе Вишневое Киевской области открыли памятник легендарному дрону "Баба Яга", которая стала символом ужаса для оккупантов во время российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки.

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Как отмечается, установка скульптуры стала знаком благодарности общине города за постоянную помощь и содействие подразделениям Сил обороны Украины. Инициатива была реализована в рамках проекта "ГУР благодарит".

В церемонии открытия памятника принял участие заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, которому представители общины Вишневого передали очередную помощь спецназовцам военной разведки - четыре дрона типа Heavy Shot.

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‎ "Мы очень благодарны, и я очень рад и горжусь тем, что имею честь принять этот весомый вклад в оборону нашего государства. Поверьте мне, мы очень эффективно используем все средства вооруженной борьбы против агрессора. Ваш вклад неоценим", - сказал представитель ГУР.

Он напомнил, что бойцы ГУР, в частности мастера боевых дронов, продолжают упорную борьбу за свободу Украины.

"Мы боремся за нашу независимость, идентичность, культуру и за наше будущее, общее светлое будущее для нас всех, для того, чтобы мы как нация были очень сильными, выносливыми и чтобы мы жили на этой земле спокойно", - заявил Скибицкий.

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Также Скибицкий поблагодарил украинцев за постоянную поддержку военной разведки Украины и всех Сил безопасности и обороны государства.

Символ страха для оккупантов: в Киевской области появился памятник дрону
Символ страха для оккупантов: в Киевской области появился памятник дрону
Символ страха для оккупантов: в Киевской области появился памятник дрону
Символ страха для оккупантов: в Киевской области появился памятник дрону
Символ страха для оккупантов: в Киевской области появился памятник дрону
Символ страха для оккупантов: в Киевской области появился памятник дрону
Символ страха для оккупантов: в Киевской области появился памятник дрону
Символ страха для оккупантов: в Киевской области появился памятник дрону
Символ страха для оккупантов: в Киевской области появился памятник дрону

Автор: 

Вишневое (58) Киевская область (4742) памятник (2197) дроны (7579) ГУР (837) Бучанский район (178)
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Топ комментарии
+14
Баба-Яга якась не страшна.
Не те, що руснява Альонка.

Можна прямо з дрона замість ********** на ворожі позиції скидати.
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26.12.2025 12:49 Ответить
+9
А навіщо їй було чіпляти дрон на голову??? Хіба не логічніше було б посадити її на цей дрон? Тобто замість ступи?

А взагалі ідея якась сумнівна.
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26.12.2025 12:36 Ответить
+4
І це не так...
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26.12.2025 12:40 Ответить

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