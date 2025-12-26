ГУР благодарит: в Вишневом на Киевщине открыли памятник легендарному дрону "Баба Яга". ФОТОРЕПОРТАЖ
23 декабря 2025 года в городе Вишневое Киевской области открыли памятник легендарному дрону "Баба Яга", которая стала символом ужаса для оккупантов во время российско-украинской войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки.
Как отмечается, установка скульптуры стала знаком благодарности общине города за постоянную помощь и содействие подразделениям Сил обороны Украины. Инициатива была реализована в рамках проекта "ГУР благодарит".
В церемонии открытия памятника принял участие заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, которому представители общины Вишневого передали очередную помощь спецназовцам военной разведки - четыре дрона типа Heavy Shot.
"Мы очень благодарны, и я очень рад и горжусь тем, что имею честь принять этот весомый вклад в оборону нашего государства. Поверьте мне, мы очень эффективно используем все средства вооруженной борьбы против агрессора. Ваш вклад неоценим", - сказал представитель ГУР.
Он напомнил, что бойцы ГУР, в частности мастера боевых дронов, продолжают упорную борьбу за свободу Украины.
"Мы боремся за нашу независимость, идентичность, культуру и за наше будущее, общее светлое будущее для нас всех, для того, чтобы мы как нация были очень сильными, выносливыми и чтобы мы жили на этой земле спокойно", - заявил Скибицкий.
Также Скибицкий поблагодарил украинцев за постоянную поддержку военной разведки Украины и всех Сил безопасности и обороны государства.
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Не те, що руснява Альонка.
Можна прямо з дрона замість ********** на ворожі позиції скидати.
А взагалі ідея якась сумнівна.