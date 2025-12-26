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Новини Фото Пам’ятник дрону Баба Яга
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ГУР дякує: у Вишневому на Київщині відкрили пам’ятник легендарному дрону "Баба Яга". ФОТОрепортаж

23 грудня 2025 року в місті Вишневе Київської області відкрили пам’ятник легендарному дрону "Баба Яга", яка стала символом жаху для окупантів під час російсько-української війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки.

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Як зазначається, встановлення скульптури стало знаком вдячності громаді міста за постійну допомогу та сприяння підрозділам Сил оборони України. Ініціативу реалізували в межах проєкту "ГУР дякує".

Участь у церемонії відкриття пам’ятника взяв заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, якому представники громади Вишневого передали чергову допомогу спецпризначенцям воєнної розвідки ― чотири дрони типу Heavy Shot.

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‎ "Ми дуже вдячні, і я дуже радий та пишаюся тим, що маю честь прийняти цей вагомий внесок у оборону нашої держави. Повірте мені, ми дуже ефективно використовуємо всі засоби збройної боротьби проти агресора. Ваш вклад неоціненний", — сказав представник ГУР.

Він нагадав, що бійці ГУР, зокрема майстри бойових дронів, продовжують наполегливу боротьбу за волю України.

"Ми боремося за нашу незалежність, ідентичність, культуру і за наше майбутнє, спільне світле майбутнє для нас всіх, для того, щоб ми як нація були дуже сильними, витривалими і щоб ми жили на цій землі спокійно", — заявив Скібіцький.

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Також Скібіцький подякував українцям за постійну підтримку воєнної розвідки України та усіх Сил безпеки та оборони держави.

Символ страху для окупантів: на Київщині з’явився пам’ятник дрону
Символ страху для окупантів: на Київщині з’явився пам’ятник дрону
Символ страху для окупантів: на Київщині з’явився пам’ятник дрону
Символ страху для окупантів: на Київщині з’явився пам’ятник дрону
Символ страху для окупантів: на Київщині з’явився пам’ятник дрону
Символ страху для окупантів: на Київщині з’явився пам’ятник дрону
Символ страху для окупантів: на Київщині з’явився пам’ятник дрону
Символ страху для окупантів: на Київщині з’явився пам’ятник дрону
Символ страху для окупантів: на Київщині з’явився пам’ятник дрону

Автор: 

Вишневе (64) Київська область (4707) пам’ятник (935) дрони (8682) ГУР (914) Бучанський район (192)
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Топ коментарі
+14
Баба-Яга якась не страшна.
Не те, що руснява Альонка.

Можна прямо з дрона замість ********** на ворожі позиції скидати.
показати весь коментар
26.12.2025 12:49 Відповісти
+9
А навіщо їй було чіпляти дрон на голову??? Хіба не логічніше було б посадити її на цей дрон? Тобто замість ступи?

А взагалі ідея якась сумнівна.
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26.12.2025 12:36 Відповісти
+4
І це не так...
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26.12.2025 12:40 Відповісти

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