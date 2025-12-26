ГУР дякує: у Вишневому на Київщині відкрили пам’ятник легендарному дрону "Баба Яга". ФОТОрепортаж
23 грудня 2025 року в місті Вишневе Київської області відкрили пам’ятник легендарному дрону "Баба Яга", яка стала символом жаху для окупантів під час російсько-української війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки.
Як зазначається, встановлення скульптури стало знаком вдячності громаді міста за постійну допомогу та сприяння підрозділам Сил оборони України. Ініціативу реалізували в межах проєкту "ГУР дякує".
Участь у церемонії відкриття пам’ятника взяв заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, якому представники громади Вишневого передали чергову допомогу спецпризначенцям воєнної розвідки ― чотири дрони типу Heavy Shot.
"Ми дуже вдячні, і я дуже радий та пишаюся тим, що маю честь прийняти цей вагомий внесок у оборону нашої держави. Повірте мені, ми дуже ефективно використовуємо всі засоби збройної боротьби проти агресора. Ваш вклад неоціненний", — сказав представник ГУР.
Він нагадав, що бійці ГУР, зокрема майстри бойових дронів, продовжують наполегливу боротьбу за волю України.
"Ми боремося за нашу незалежність, ідентичність, культуру і за наше майбутнє, спільне світле майбутнє для нас всіх, для того, щоб ми як нація були дуже сильними, витривалими і щоб ми жили на цій землі спокійно", — заявив Скібіцький.
Також Скібіцький подякував українцям за постійну підтримку воєнної розвідки України та усіх Сил безпеки та оборони держави.
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Не те, що руснява Альонка.
Можна прямо з дрона замість ********** на ворожі позиції скидати.
А взагалі ідея якась сумнівна.