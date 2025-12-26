В Кировоградской области почтили память детей, чьи жизни оборвала война России против Украины. ВИДЕО+ФОТО

В Александрии Кировоградской области состоялась акция в память о детях, чьи жизни оборвала война России против Украины.

На площади разместили фотографии 150 погибших детей, сообщает Цензор.НЕТ.

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У каждого портрета зажгли окопные свечи. Звучала тихая музыка. Жители города могли остановиться и почтить память детей.

Сколько погибло детей в результате российской агрессии

В результате полномасштабной войны погибли 676 детей, более 2303 получили ранения различной степени тяжести.

Почти 20 тысяч детей принудительно вывезли на территорию России. Эти данные не окончательные. Работа по уточнению количества продолжается, в частности в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.













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