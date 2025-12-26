На Кіровоградщині вшанували пам’ять дітей, чиї життя обірвала війна Росії проти України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Олександрії Кіровоградської області відбулась акція в пам’ять про дітей, чиї життя обірвала війна Росії проти України.
На площі розмістили фотографії 150 загиблих дітей, повідомляє Цензор.НЕТ.
Біля кожного портрета запалили окопні свічки. Лунала тиха музика. Жителі міста могли зупинитися й вшанувати пам’ять дітей.
Скільки загинуло дітей внаслідок російської агресії
Внаслідок повномасштабної війни загинули 676 дітей, понад 2303 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Майже 20 тисяч дітей примусово вивезли на територію Росії. Ці дані не остаточні. Робота з уточнення кількості триває, зокрема в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія чинить усі шість найтяжчих воєнних злочинів проти дітей, визначених ООН.
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