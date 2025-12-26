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Новини Фото Діти - жертви війни
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На Кіровоградщині вшанували пам’ять дітей, чиї життя обірвала війна Росії проти України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Олександрії Кіровоградської області відбулась акція в пам’ять про дітей, чиї життя обірвала війна Росії проти України. 

На площі розмістили фотографії 150 загиблих дітей, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Біля кожного портрета запалили окопні свічки. Лунала тиха музика. Жителі міста могли зупинитися й вшанувати пам’ять дітей.

Скільки загинуло дітей внаслідок російської агресії

Внаслідок повномасштабної війни загинули 676 дітей, понад 2303 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Майже 20 тисяч дітей примусово вивезли на територію Росії. Ці дані не остаточні. Робота з уточнення кількості триває, зокрема в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія чинить усі шість найтяжчих воєнних злочинів проти дітей, визначених ООН.

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Також дивіться: Понад 2300 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях: Генпрокурор Кравченко закликав депутатів підтримати довічне ув’язнення за злочини проти дітей. ВIДЕО

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