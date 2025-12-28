Россияне ударили КАБами по Славянску: один погибший, четверо раненых (обновление). ФОТОрепортаж

28 декабря враг нанес авиаудар по Славянску в Донецкой области, попав в частный сектор. В результате атаки один человек погиб, еще четверо ранены.

Об этом сообщил в Facebook глава Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

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"Воскресенье, 28 декабря. Сегодня враг нанес авиаудар по нашему городу. Три КАБа. Попадание в частный сектор", - говорится в сообщении.

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Жертвы

К сожалению, на данный момент уже известно о пострадавших. Трое человек получили ранения. Один человек погиб.

"Искренние соболезнования его родным и близким. Берегите себя. Держимся. Мы вместе!" - обратились к гражданам в ГВА.

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Обновление

Количество травмированных в Славянске возросло до четырех, сообщили в прокуратуре Донетчины.

В населенном пункте повреждено, по меньшей мере, 44 домовладения и 4 автомобиля.



