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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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Росіяни вдарили КАБами по Слов’янську: один загиблий, четверо поранених (оновлення). ФОТОрепортаж

28 грудня ворог завдав авіаудару по Слов'янську на Донеччині, влучивши у приватний сектор. Внаслідок атаки одна людина загинула, четверо поранені.

Про це повідомив у фейсбуці голова Слов'янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

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"Неділя, 28 грудня. Сьогодні ворог завдав авіаудару по нашому місту. Три КАБи. Влучання у приватний сектор", - ідеться в повідомленні.

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Жертви

На жаль, станом на зараз вже відомо про постраждалих. Троє людей дістали поранення. Один чоловік загинув.

"Щирі співчуття його рідним та близьким. Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!" - звернулися до громадян у МВА.

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Оновлення

Кількість травмованих у Словʼянську зросла до чотирьох, повідомили у прокуратурі Донеччини.

У населеному пункті пошкоджено щонайменше 44 домоволодіння і 4 автівки.

Росіяни вдарили КАБами по Слов'янську: одна загибла, троє поранених
Росіяни вдарили КАБами по Слов'янську: одна загибла, троє поранених

Автор: 

обстріл (35110) Донецька область (11490) Краматорський район (1340) Слов’янськ (861)
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Топ коментарі
+1
А де зараз той мальчик в трусіках, прибитий цвяхами, як Ісус?
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28.12.2025 14:54 Відповісти
+1
Юзік?
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28.12.2025 15:14 Відповісти
+1
сил больше нет смотреть на эти ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА над людьми !!!!(((( сгори росия , сгори этот НИКЧЕМНЫЙ мир !!!(((
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28.12.2025 15:34 Відповісти

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