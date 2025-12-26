Доба на Донеччині: загинула людина, ще троє поранених. ФОТОрепортаж
25 грудня зафіксовано 1 592 ворожі удари по 8 населених пунктах Донецької області. Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Краматорський район
По Краматорську окупанти вдарили БпЛА "Молнія-2" - зруйнували приватну оселю, нежитлове приміщення.
У Миколаївці внаслідок влучання безпілотників пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Біленькому – оселю та цивільне авто, в Оріхуватці — приватний будинок, авто та ангар.
У Слов’янську через атаку БпЛА пошкоджено нежитлові приміщення.
На Олексієво-Дружківку ворог скинув три авіабомби "КАБ-250" - руйнувань зазнали 3 багатоповерхові будинки.
У Костянтинівці росіяни поцілили FPV-дроном по цивільному авто – вбили людину, ще двох поранили.
Через атаку ворожого дрона у Дружківці поранено цивільну особу, пошкоджено авто.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
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