Доба на Донеччині: загинула людина, ще троє поранених. ФОТОрепортаж

25 грудня зафіксовано 1 592 ворожі удари по 8 населених пунктах Донецької області. Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Краматорський район

По Краматорську окупанти вдарили БпЛА "Молнія-2" - зруйнували приватну оселю, нежитлове приміщення.

У Миколаївці внаслідок влучання безпілотників пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Біленькому – оселю та цивільне авто, в Оріхуватці — приватний будинок, авто та ангар.

У Слов’янську через атаку БпЛА пошкоджено нежитлові приміщення.

На Олексієво-Дружківку ворог скинув три авіабомби "КАБ-250" - руйнувань зазнали 3 багатоповерхові будинки.

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У Костянтинівці росіяни поцілили FPV-дроном по цивільному авто – вбили людину, ще двох поранили.

Через атаку ворожого дрона у Дружківці поранено цивільну особу, пошкоджено авто.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

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