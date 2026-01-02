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Новости Фото Продвижение рф
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Оккупанты продвинулись на Донетчине и Запорожье, - DeepState. КАРТА

По состоянию на пятницу, 2 января, российская оккупационная армия имела территориальные продвижения в Донецкой области - вблизи населенных пунктов Резвичка и Предтечино, а также в Запорожской области - вблизи Дорожнянки.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

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Продвижение врага

По данным карт, войска РФ продвинулись вблизи Резвичковки Бахмутского района Донецкой области, в районе Предтечино Краматорского района Донецкой области, а также недалеко от населенного пункта Дорожнянка Пологовского района Запорожской области.

Также читайте: Около 4,3 тыс. км² территории Украины оккупировали российские войска в 2025 году. ИНФОГРАФИКА

По оценке аналитического проекта DeepState, в течение 2025 года российские войска захватили 4 336 квадратных километров украинской территории, что составляет около 0,72% площади страны.

карта
карта
карта

Читайте также: Враг в декабре оккупировал 445 км² территории Украины, больше всего – на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Резниковка (49) Предтечино (5) Дорожнянка (3) DeepState (558)
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Топ комментарии
+4
Так. Але перше об'єктивно і перевіряється. А другому потрібно просто вірити.
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02.01.2026 16:26 Ответить
+3
Гімномарафон тричі на день. І ніякого інтернету. Дня через 2-3 попустить. Кордонів 91 року захочеться, кави в криму і багат-багато репарацій.
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02.01.2026 15:05 Ответить
+3
А ти звідки пишеш?
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02.01.2026 16:18 Ответить

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